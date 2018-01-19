Bileşen üretiminde ilk sıraya oynayan Samsung, bu alanda genelde mobil işlemcileri ile adını duyuruyor. Fakat markanın bunun dışında birçok farklı alanda da üretim yaptığını biliyoruz. Dün itibariyle duyurulan Samsung GDDR6 bellekleri de bunun bir kanıtı olarak gösterilebilir. Yeni bir nesle geçiş yapılmasını sağlayacak olan Samsung GDDR6 belleklerinde yer alan teknolojiler ise şimdiden ilgi odağı olmuş gibi gözüküyor. Hemen yeni belleklerin teknolojilerinden söz edelim.

Samsung GDDR6 Çok Daha Tasarruflu Olacak

Markanın Samsung GDDR6 bellekleriyle beraber 10 nm üretim sürecine geçiş yapacağı açıklandı. Bu alanda yenilenmiş 10 nanometre üretimine geçecek olan marka, haliyle çok daha iyi bir enerji kullanımı sunacak. Eski modellerin bu alanda 1.55 V ile çalıştığını biliyoruz.

GDDR5 teknolojisinde 1.55 V gibi bir değer istenmesi, enerji tüketiminin bir nebze artmasına neden olmuştu. Samsung GDDR6 ise 10 nm sayesine 1.35 V değerine sahip olacak. Bu sayede elde edilecek olan enerji tasarrufu ise %35 olarak açıklandı. 20 nm üretim teknolojisinde kalan eski nesil belleklerin sadece enerji kısmında bile bir adım önde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun dışında en büyük artı tabii ki belleklerin hızları olacak.

72 Gbps değerlerine kadar çıkan transfer oranlarına karşılık olarak, hız kısmında da 18 Gbps değerlerinin elde edileceği açıklanmış durumda. Samsung GDDR6 hız konusunda da eski nesillerin 16 Gbps hız değerini geride bırakmış gibi gözüküyor. Fakat enerji tasarrufunda olduğu gibi arada bir uçurum olmadığını da eklemek gerek.

Öyle ki bu konuda GDDR5 serisi de oldukça başarılı bulunmuş ve hatta ekran kartlarında da üst düzey bir performans değerlerine erişilmişti. Yani Samsung GDDR6 modelinin bu alanda geliştirilmediğini düşünmek yanlış olur. GDDR5’de oldukça başarılı demek daha doğru olacaktır.

Performans konusunda daha birçok artısı bulunan yeni teknolojinin, grafik kartlarının performansı konusunda da en iyi seçimler olacağından söz ediliyor. Desteklenen teknolojilerde de bu durumun etkisini fazlasıyla görmekteyiz. Artırılmış gerçeklik desteğinde daha iyi bir uyum sunacak yeni teknoloji, sanal gerçeklik desteğinde 8K’ya kadar çıkan video işleme durumlarında ve en önemlisi de yapay zeka konusunda yeni teknoloji farkını göstermiş olacak. Şu an için çıkış tarihi ve hangi serilerde yer verileceği konusunda çok fazla bilgi bulunmayan yeni teknolojinin, yeni bir dönem başlattığını rahatlıkla söyleyebiliriz.