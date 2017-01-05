Samsung Gear S İçin iOS Müjdesi Verdi

Samsung Gear S akıllı saat serisini iOS platformunda çalışması için bir süredir çalışmalar yapmaktaydı. Hatta üzerinde çalıştığı uygulamanın beta sürümü internete sızmış jailbreak yapılmış cihazlarda kullanılmaya başlanmıştı.

Son edinilen bilgiye göre uygulamanın stabil sürümü çok yakında indirilmeye sunulacak. Akıllı saat sektöründe önemli bir yere sahip olan Gear S sadece Android platformunu kullanan cihazlar ile uyumlu idi. Bu yüzden hatırı sayılır derecede büyük bir kitleye sahip olan iOS kullanıcılarına erişemiyordu. Yeni uygulama sayesinde artık Apple kullanıcıları için yeni bir seçenek daha mevcut oldu. Geliştirilen uygulama Gear S2 ve Gear S3 akıllı saatleri ile Gear Fit 2 fitness bilekliği ile uyumlu. Gear S2 şimdiye kadar Samsung’un en çok sattığı akıllı saat konumunda. Gear S3 ise kısa süre önce duyuruldu ve selefine göre daha gelişmiş özellikler barındırmakta.