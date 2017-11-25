Gear S2 ve S2 Classic‘in duyurulmasından bu yana iki yıldan biraz fazla bir süre geçti. Gear S3 şirket için daha belirgin bir odak noktası olsa da, yine de bir önceki modeli unutmadı ve halen günümüzde güncellemeler yayınlıyor.

Firma akıllı saati için bir güncelleme yayınladı ve pil ömrünü ve güvenliğini artıracak bazı optimizasyonlar ekledi. Bunun ötesinde fazla bilgi yok, ancak SamMobile güncellemenin şimdilik Hollanda’yı etkilediğini bildirdi. Bu sebeple diğer Gear S2 sahiplerine de global olarak sunulması bekleniyor.

Saati güncellemek için, saati uyumlu bir akıllı telefona bağladığınızdan ve Gear uygulamasını açtığınızdan emin olun. Uygulama, bir güncellemenin kullanılabilir olup olmadığını kontrol edecek ve var ise indirmeye başlayacaktır. Güncellemenin yapı sürümü XXU2EQJ2 ve 22MB gibi bir boyuta sahip.