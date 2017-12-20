Samsung’un en başarılı akıllı saat modellerinden biri olan Samsung Gear S3, bir süredir ardı ardına güncellemeler almaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay yayınlanan Tizen 3.0 sürümünden sonra sıklaşmaya başlayan güncellemeler ise genelde Samsung Gear S3 hatalarını gidermeye yönelik güncellemeler olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni işletim sistemi olan Tizen 3.0 sürümü sonrasında yaşanan hataların giderilmesi için yayınlanan yeni güncelleme boyut olarak oldukça küçük bir güncelleme olmuş olsa da işlev bakımından bir süredir istenen değişiklikleri akıllı saate getiriyor. Hemen güncellemeyle beraber değişen özelliklere bakalım.

Samsung Gear S3 Arayüz İyileştirmeleri

Yeni güncelleme sonrasında düzenlenen ilk hata arayüz sisteminin iyileştirilmesi oldu. Sürüm notlarında bile yer verilmemiş bir özellik olsa da yayınlanan güncelleme sonrasında saatin arayüz kısmında yaşanan sorunlar giderildi. Çok kısa süreli donma sorunları bu güncelleme sonrasında tamamen ortadan kalkmış oldu.

Samsung Gear S3 Pil Sorunu Düzenlendi

Yeni akıllı saat güncellemesinin getirdiği ana yenilik ise pil düzenlemesi oldu. Tizen 3.0 işletim sisteminin yayınlanmasının hemen ardından, kullanıcılardan ardı ardına pil sorunları yaşandığını belirten mesajlar gelmeye başlamıştı. Tizen 3.0 sonrasından ufak çaplı da olsa pil sorununun karşımıza çıkmış olması sonrasında Samsung harekete geçti.

Teknoloji devi tarafından yayınlanan bu yeni güncelleme, pil sorununu tamamen ortadan kaldırmış durumda. Pil kullanımının 3 günden 2 güne kadar düşmesi durumunun düzeltildiğini açıklayan Samsung’un güncellemeyi şimdiden yayına almış olduğunu da ekleyelim. Fakat burada da dikkat çeken bazı detaylar söz konusu.

Güncelleme Kullanıma Girdi Mi?

21 MB boyutuyla yayınlanan yeni güncellemenin, şu an için bölge sınırlı olarak yayınlandığı belirtiliyor. Güncellemenin şu an için sadece Kanada bölgesinde yayınlandığı açıklandı. Kanada için yayınlanan yeni güncelleme, diğer bölgeler içinde hazırlık aşamasında.

Henüz diğer ülkeler ve Avrupa bölgesi için güncelleme yayınlanmış değil. Bu güncellemenin Avrupa pazarı için ne zaman yayınlanacağı konusunda ise bir bilgi verilmiş değil. Bunun içinde kısa süre içerisinde açıklamalar yapılması ve tarih bilgisinin verilmesi bekleniyor. Ülkemiz içinde güncellemenin yayınlanacağı zaman net olarak açıklanmış değil. Bunun için markayı beklemek gerekecek.