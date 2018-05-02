Samsung Gear S4 İki Farklı Boyut Seçeneğiyle Gelebilir!

Samsung‘un yaklaşan akıllı saati Samsung Gear S4 ile ilgili dedikodular kısa bir süre önce ufak bilgilerle gelmeye başladı. Son raporlarda Gear S4‘ün Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirildiğini ve akıllı saatin LTE destekli versiyonunun ülkedeki tüm önemli taşıyıcılar tarafından sunulacağı iddia edildi.

Bugün de farklı bir söylenti ortaya çıktı. Samsung Gear S4‘ün Apple Watch gibi kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi uyacak şekilde iki boyutta sunulacağı iddia ediliyor. Akıllı saatler şimdiye kadar hep tek bir boyutta mevcut olmuştur. Birçok kişi daha fazla seçenek içinde seçim yapmayı ister. Eh, Samsung bu sesleri duymuş olacak ki gerçekten de Gear S4‘ü iki boyutta başlatabilir. Ancak bunların nasıl olacağını söylemek için çok erken. Samsung‘un saatlerinin her zaman yuvarlak olmasına rağmen Apple Watch dikdörtgen bir tasarımı benimsemiştir. İki farklı boyutlarda sunulan Apple akıllı saati 38mm ve 42mm boyutlarda mevcuttur. Gear S2 Classic‘in 43mm‘lik bir kasası var, S3‘ün 46mm‘lik bir kasası var ve daha yeni Gear Sport saatinin de 44,6 mm‘lik bir kasası vardı. Bu yüzden yeni akıllı saatin Samsung‘un daha küçük boyutlu bir seçenekle mi yoksa daha büyük bir seçenekle mi sunacağını merak ediyoruz.

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