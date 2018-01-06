Akıllı saat pazarında şu an için lider Apple gibi gözüküyor. Apple’ın bu alanda liderliği elinde bulundurması ise diğer birçok markanın atılımlar için harekete geçmesine neden oldu. Bu markalar arasında en iddialı olan marka ise Samsung oldu. Bir sonraki akıllı saat serisiyle beraber Apple’ın pazardaki payına rakip olacak olan Samsung, bu kez Samsung Gear S4 modelleriyle kendisini gösterecek. Çok daha iddialı akıllı saat serileri olacağı belirtilen Samsung Gear S4 akıllı saatleri için ise bazı bilgiler paylaşılmış durumda. Bu seri akıllı saatlerin özellikleri hakkında son bilgilerle beraber yeni değerlendirmelere bakalım.

Samsung Gear S4 Pil Değişikliği İle Gelecek

Samsung Gear S4 akıllı saat modelleri hakkında ilk bilgi, saatlerin pil sisteminin değişeceği yönünde. Standart akıllı saat modellerinde ana gövde merkezi bölümünde kullanılan piller, akıllı saatlerin tasarımından tutunda kullanılan donanımlara kadar hemen hemen her şeyi etkiliyor.

Standartlara göre değerlendirdiğimiz zaman oldukça sınırlı özelliklerle gelen akıllı saat pillerinin, Samsung Gear S4 modeliyle beraber değiştiğini görmek mümkün olacak. Yeni modelde yer verilecek olan piller ise doğrudan saat içerisinde yer almayacak. Bunun yerine saatin kordon kısmında, kayışlarda yer alan dahili bataryaları göreceğiz. Her iki kayış kısmında da kayışa dahil olan piller görmek mümkün olacak. Fakat saatin ana kasası içerisinde herhangi bir pil yer almayacak. Bunun yerine sadece kordon bölümlerinde yer alan pil kullanılacak.

Samsung Gear S4 Pilleri Nasıl Oluşturulacak?

Son iddialara göre Samsung Gear S4 modeli içerisinde bu şekilde pil kullanımı yapılacak. Ancak bu durumun ortaya çıkardığı birçok sorun var. İlk sorun, pillerin yerleşimi konusu. Kordonlar katlanabilir olduğu için saatlerin bu kısımda yer vereceği pillerinde katlanabilir olması gerekiyor.

Samsung’un bunun için esnek piller kullanması olası gibi gözüküyor. Daha önce esneyebilen ekranların iddialarında gündeme gelen pillerin, bu seride de kullanılacağı düşünülüyor. Pillerin esnemesinin sağladığı birçok avantaj olacak ve Samsung bu şekilde büyük ölçüde alandan kazanç sağlayacak.

Samsung Gear S4 Yeni Donanımlar Gelebilir

Samsung Gear S4 akıllı saat modelinde pillerin bu şekilde kullanılması, ekstra birçok alanın açığa çıkmasına neden olacak. Pillerden dolayı alanın açılması ise Samsung’a birçok konuda özgürlük sunacak. İlk olarak akıllı saatlere parmak izi sensörlerinin eklenmesi bekleniyor. Parmak izi sensörleri sayesinde akıllı telefonların kilidinin açılmasının sağlanacağı da iddialar arasında. Fakat burada dikkat çeken bir nokta daha var. Doğrudan akıllı saatlerin uyandırılması içinde parmak izi sensörleri kullanılabilir.

Bunların dışında yeni sistemde akıllı saatlerin farklı donanımlar barındırmasına da izin verilecek. Mesele ışık sensörü, hareket sensörü gibi artılar bulunabilecek. Samsung Gear S4 akıllı saatlerine gelecek olan tüm bu iyileştirmeler ve yeni düzen, akıllı saat pazarında Samsung’un öne geçmesini sağlayabilir.

Patent görsellerinin ortaya çıkmasından sonra akıllı saatlerin ne zaman tanıtılacağı konusunda ise bir bilgi verilmedi. Şu an için ne tanıtım tarihi ne de saatlerin fiyatı konusunda bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Bunlar için Samsung’un yıl içerisinde yapacağı tanıtımları takip etmek gerekiyor. Açıklamalar yine Samsung tarafından gelecek.