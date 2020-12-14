Samsung Gelecek Yıl Dört Katlanır Akıllı Telefon Çıkaracak

Koreli haber kaynağı ETNews‘ten yeni bir haber geldi ve Samsung‘un 2021 yılında dört katlanabilir akıllı telefon cihazını piyasaya süreceğini belirtti. Modellerin iki Z Katlama modeli ve iki Z Flip modelinden oluşacağı bildiriliyor.

Samsung‘un Galaxy Note serisini raflara kaldırmayı planladığı haberlerinin ardından, Samsung’un ikinci yarıda katlanabilir amiral gemisi telefonlarını piyasaya süreceği beklentisiyle şirket, yılın ilk yarısında Galaxy S amiral gemilerini piyasaya sürecek.

Samsung, iki Galaxy Z Fold 2 halefini (belki “Z Fold 3”) ve iki Galaxy Z Flip halefini piyasaya sürecek. Samsung bu telefonlara Z Fold 3 ve Z Flip 3 adlarını verebilir. İkisi farklı özellikler ve performansla gelebilir. Tüm Galaxy Z telefonlarının 5G desteği ile gelmesi bekleniyor. Seri üretimin Ağustos ayında başlayacağı bildiriliyor.

Samsung‘un, birçok hayranın ilk Galaxy Fold‘dan bu yana umduğu üst düzey Z Fold 3 için S Pen desteğini dahil etmeyi planladığı bildirildi. Ne yazık ki, birinci ve ikinci nesil Kıvrımların ekranları bu tür girdileri desteklemek için çok kırılgan. Samsung’un ekranı nasıl daha dayanıklı hale getireceğini ve bunu Z Fold 3 için başarabileceğini merak ediyoruz.

ETNews, 2022’ye bakıldığında, Samsung’un 2021’in sonlarında veya ertesi yıl döndürülebilir bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığını da bildirdi. LG zaten katlanabilir akıllı telefonu için bir ticari marka oluşturdu, ancak bunun için henüz kesin bir zaman dilimimiz yok. Umarız 2021 yılında katlanabilir cihazların fiyatlarının düşmeye başladığını görebiliriz.