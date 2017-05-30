Samsung, gerilebilir OLED ekranları için yeni video yayınladı

Samsung, geçen hafta gerilebilir OLED ekran duyurusunu yaptıktan sonra, teknolojiyi yakın bir gelecekte sergileyecek ilginç bir bölmeli ekran videosu yayınladı.

Videoda gösterilen ekran, 9,1 inçlik bir OLED panelidir ve Samsung’un 12 mm’ye kadar seyahat edeceğini ve her iki yönde de gerilerek yüksek çözünürlükte kalmasını ve ardından da orijinal, düz konuma döndüğünü iddia etmektedir. Video, basıncın yüzeyine uygulandığında panelin yukarıdan ve aşağıdan nasıl göründüğünü gerçek zamanlı olarak gösterir.

Galaxy edge cihazları ile Galaxy S8 ve S8 Plus‘ın entegrasyonunu gören Samsung’un bükülebilir ekranlarının aksine, bu yeni, gerilebilir ekranın akıllı telefonlara girmesi pek mümkün değil.

Bunun yerine, böyle bir teknoloji giyilebilir giysilerde daha pratik uygulamalar bulabilir ve daha enteresan bir şekilde kullanılabilir.

Yine de, daha az seyahat eden gerilebilir bir ekran, akıllı telefon ve tablet dokunmatik ekranlara çok fazla memnuniyet duyulan bir başka katman katabilir.