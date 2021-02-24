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Samsung, Google ve Birçok Firma İçin Katlanabilir Ekran Geliştirecek!

Samsung, Google, Oppo ve Xiaomi'ninde içerisinde olduğu firmalar için yeni katlanabilir ekranlar geliştirecek. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Samsung Şirket

Teknoloji devi Samsung, sadece kendi cihazlarına üretim yapmıyor aynı zamanda birçok firma için çeşitli teknolojik cihaz ve aksesuarlarda üretiyor. The Elec tarafından geçtiğimiz yılın Aralık ayında yayımlanan bir rapora göre Vivo, Oppo, Xiaomi ve Google‘ın katlanabilir yeni bir akıllı model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bugün ise yine aynı şekilde yayımlanan raporda Vivo aradan çıkmış diğer firmalar olduğu gibi kalmış durumda.

Ancak ortaya çıkan bilgiler de bu üç şirketin çıkaracağı katlanabilir ekranları Samsung’un geliştireceği yer alıyor. Oppo‘nun çıkaracağı modelde ki ekranın, yukarıdan aşağı doğru açılacağı söyleniyor. Şirketin bu ekran için Samsung ile çalışacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi ise, yeni modelinin ekranını dışa doğru katlanabilir şekilde sunmayı planlıyor. Bu iş için ise Samsung ve CSOT orta çalışacak gibi duruyor. Son firma Google‘ın, yeni cihazı hakkında pek fazla bilgi ortaya çıkmadı. Ancak Samsung‘un Google için yeni bir OLED geliştirdiği belirtildi. Bu ekranın 7.6 inç boyutunda olduğu bildiriliyor.

Şuan için bu sızıntı şirketler tarafında resmi olarak doğrulanmasa da akıllı telefon seyri katlanabilir ekran modellerine doğru gitmeye başladı. Bu serinin lideri ise şuan için Samsung ama ilerleyen günlerde bu durum değişebilir.

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