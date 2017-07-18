Samsung, HDR ve 4K Çözünürlüğünü Cinema LED ile Sinema Salonlarına Getiriyor

Samsung, son yıllarda ekranları ile büyük bir adım atıyor; gerektiğinde çok rekabetçi bir endüstrinin en üstünde durmak için yenilik yapıyor. Bu yılın başlarında firma, bir şekilde önceki yılın cihazlarının özelliklerini iyileştirmeyi başaran Quantum Dot teknolojisini içeren yeni bir TV serisini piyasaya sürdü.

Samsung, biraz sürpriz bir şekilde, tamamen yeni bir şey başlattı, ancak bu ürün yerel elektronik satıcınızda bulunmayacak ve kullanılabilir olsaydı bile, muhtemelen evinize sığamayacaktı.

Şirketin yeni Cinema LED‘i, şu anda bir tür ve Kore’de Lotte Sinema Dünya Kulesi’nde bulunan 33,8 fit genişliğinde bir ekran. 4,096 x 2,160 çözünürlüğü sunan ve “standart projektör teknolojilerinden neredeyse 10 kat daha fazla” olan bir zirve parlaklığına sahip renkler söz konusu olduğunda, biraz daha özellik sunmasına izin verecek HDR desteği sunuyor.

Bu benzersiz tecrübeyi tamamlamak için Samsung, ekranı Harman‘ın ürettiği JBL hoparlörlerle çevrelemiş. Firma, “içerik yaratıcıların istediği şekilde eşsiz görme ve ses deneyimini üretme” yeteneğine sahip “tescilli ses işleme teknolojisi ve JBL’nin Sculpted Surround Sistemi” olduğunu belirtiyor.

Şimdilik, Kore’de yaşayanlar bu teknolojiyi deneyimleyebilecek ancak yakın gelecekte dünyanın başka yerlerinde de görebileceğiz.