Samsung, Hindistan’da Ekran Paneli Üretmeye Başladı!

Kore’li teknoloji devi Samsung, akıllı telefon üretiminin yanı sıra birçok alanda da üretim yapan bir firma olarak biliniyor. Şirket, akıllı telefonlar için çip, ekran paneli ve birçok materyal üretimi yapıyor. Bilindiği üzere şirket geçtiğimiz yılın başlarında Hindistan’da yeni bir akıllı telefonlar için ekran paneli üretebileceği bir fabrika açmayı planladığını duyurmuştu.

Ancak dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle bu plan ertelenmeye uğradı ve bu nedenle firma Güney Kore‘den ek insan gücü için yeni işçiler getirmeye çalışıyordu. Şirket bu konuda başarılı olarak Hindistan‘ın Noida kentinde yer alan fabrikasını açtı ve ilk ekran panellerini üretmeye başladı.

ET Telecom tarafından paylaşılan bu habere göre Samsung‘un Hindistan‘daki Noida fabrikasında akıllı telefon ekran panellerinin üretimine başladığı yer alıyor. Ayrıca haberde şirketin yıl sonuna kadar üretimi arttırarak monitör ve diğer BT ürünlerine de ekran panelleri üretmeyi planladığı bildiriliyor. Şuan için şirketin fabrikasında yıl sonuna kadar 1.300 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Şirket ihtiyaç duyduğu ekran panellerinin üretiminin %70‘ini şuanda Güney Kore‘de sağlıyor. Ancak bu yeni fabrikayla birlikte bu oranın değişmesi bekleniyor. Şirket üretimini Çin‘den Hindistan‘a devlet teşviği ile kaydırarak toplam 653 milyon dolar yatırım yaptı. Ayrıca Samsung‘un bu yatırımı analistlere göre diğer şirketlerinde yatırım politikalarını değiştirmesine yol açması tahmin ediliyor.