Samsung HMD Odyssey VR kulaklık setini duyurdu. Cihazda çift 3,5 inçlik AMOLED ekran, AKG kulaklıklar, mekânsal farkındalık için iki kamera ve iki hareket denetleyicisi bulunuyor.

HMD Odyssey, Microsoft’un Karma Gerçeklik AR deneyimi için üretilmiştir ve Asus ile Lenovo’nun Karma Gerçeklik donanımına meydan okumak istiyor.

HMD Odyssey’nin içindeki iki ekran boyutu 3,5 inçtir ve cihazda 1600x1440px çözünürlük ile 90/60 Hz yenileme hızı bulunuyor.

6 eksenli ivmeölçer, jiroskop, pusula, yakınlık sensörü ve iki kamera var. Böylece bir duvara çarpmaktan endişe etmeden evinizin etrafında dolaşabilirsiniz. AKG kulaklıklar, 360 derecelik Uzaysal Ses sağlar.

Microsoft’un Karma Gerçekliğine aşina değilseniz aşağıdaki videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.

Samsung HMD Odyssey, yıl sonundan önce ABD, Çin, Kore, Brezilya ve Hong Kong’da 499 USD fiyatla satışa sunulacak.