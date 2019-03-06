Samsung İki Katlanabilir Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor

Geçen ay Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefonunu Galaxy Fold‘u tanıttı ve şirketin artık farklı bir tasarıma sahip iki katlanabilir akıllı telefonda çalıştığı anlaşılıyor.

Galaxy Fold, dizüstü bilgisayar şeklinde içe dönük bir tasarıma sahip, ancak gelecek akıllı telefonlardan biri Huawei Mate X‘e benzer şekilde katlanacak. Yani ekranı içe katlamak yerine cihazın etrafına saracak bir ekran ile gelecek.

Diğer katlanabilir akıllı telefon yaklaşmakta olan Motorola RAZR‘a benzeyecek. Dışına yerleştirilen küçük bir dikey katlanır ekran ile gelecek. Bununla birlikte, Samsung, müşterilerin Galaxy Fold‘daki küçük ekrana nasıl tepki verdiğine bağlı olarak ekstra ekranı kaldırabilir.

Samsung, dikey olarak katlanır telefonu bu yılın sonunda veya 2020 yılının başlarında tanıtmayı planlıyor.