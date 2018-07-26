Samsung İkinci Nesil 10nm LPDDR4X DRAM'i Duyurdu

Güney Kore teknoloji devi Samsung, ikinci nesil 10nm LPDDR4X DRAM‘in piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu sayede daha düşük güç tüketen premium akıllı telefonlarda yüksek performans sunulacak. Şirketin açıklamasına göre yeni DRAM akıllı telefonlarda kullanılan mevcut 16Gb LPDDR4X DRAM’e göre % 10 daha çok güç tasarrufu sağlıyor ancak veri hızını 4266Mbps’de tutmaya devam ediyor. Samsung yeni nesil 10 nm LPDDR4X DRAM’lerin yılın sonunda veya 2019’un başında piyasaya sunulacak akıllı telefonlar ile kullanıma sunulacağını belirtti. Samsung ayrıca üretiminin DRAM için artan talebi karşılamak üzere % 70 oranında artacağını belirtti. Pyeongtaek’te yeni bir üretim hattı başlatılacak.

% 20 daha ince DRAM üretmeyi başardığını belirten şirket akıllı telefonların daha da ince hale geleceğini belirtti. Samsung‘un açıklamasına göre ikinci nesil 10nm LPDDR4X DRAM sürümleri 4GB, 6GB ve 8GB olarak satışa sunulacak.