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Samsung, ilk 5nm Yonga Seti Olan Exynos 1080’i Duyurdu

Samsung ilk 5NM mimariye sahip chipseti olan Exynos 1080'i tanıttı. 2021 başlarında pek çok akıllı telefonda görmeyi beklediğimiz chipset LPDDR4x ve LPDDR5 RAM standartlarının yanı sıra UFS 3.1 depolaması için de destek sunuyor. Ayrıca 90 Hz yenileme hızına kadar WQHD + ekranlara veya 144 Hz yenileme hızında Full HD + panellere bağlanabilir. Video tarafında ise 4K@60fps'ye kadar destek sunuyor.

Selin Polat

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Samsung, ilk 5nm Yonga Seti Olan Exynos 1080'i Duyurdu

Samsung‘un yeni nesil orta segment yonga seti nihayet tanıtıldı – Exynos 1080 ile tanışın. Koreli şirketin resmi olarak 5nm EUV FinFET teknolojisi üzerine inşa ettiği ilk platform ve entegre 5G modemi ile Exynos 980‘in halefi olarak geliyor.

Samsung, dört Cortex-A78 çekirdeği ve dört çekirdek Cortex-A55 birimi içeren üçlü küme tasarımına sahip sekiz çekirdekli bir CPU kullanmaya karar verdi. En güçlü Cortex-A78 çekirdeği 2.8GHz’de çalışırken, diğer üç Cortex-A78 kümesi 2.6GHz’e ulaşıyor. A55 dörtlüsü 2.0GHz’de çalışıyor. GPU, Mali-G78 MP10’dur.

5G entegre modem hem Sub-6GHz hem de mmWave standartlarını destekler ve Exynos 1080 yonga setine sahip telefonlar da Cat.18 LTE downlink ve uplink’in keyfini çıkarabilir. Diğer bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.2, tüm Wi-Fi bantları ve FM Radyo bulunur.

Fotoğraflar için Exynos 1080, 200MP’ye kadar tek kamerayı veya çift 32MP + 32MP birimi destekler ve videolar 4K@60fps’ye kadar çıkar.

En son LPDDR4x ve LPDDR5 RAM standartlarının yanı sıra UFS 3.1 depolaması için destek alırsınız. 90 Hz yenileme hızına kadar WQHD + ekranlara veya 144 Hz yenileme hızında Full HD + panellere bağlanabilir.

Exynos 1080’li ilk telefonların 2021’in başlarında gelmesi bekleniyor. Çin’deki bir etkinlik sırasında, bir şirket temsilcisi, platformu Exynos 980’de geçen yıl olduğu gibi ilk benimseyenin aslında vivo olduğunu açıkladı.

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KaynakGsmarena
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