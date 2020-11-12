Samsung, ilk 5nm Yonga Seti Olan Exynos 1080’i Duyurdu

Samsung‘un yeni nesil orta segment yonga seti nihayet tanıtıldı – Exynos 1080 ile tanışın. Koreli şirketin resmi olarak 5nm EUV FinFET teknolojisi üzerine inşa ettiği ilk platform ve entegre 5G modemi ile Exynos 980‘in halefi olarak geliyor.

Samsung, dört Cortex-A78 çekirdeği ve dört çekirdek Cortex-A55 birimi içeren üçlü küme tasarımına sahip sekiz çekirdekli bir CPU kullanmaya karar verdi. En güçlü Cortex-A78 çekirdeği 2.8GHz’de çalışırken, diğer üç Cortex-A78 kümesi 2.6GHz’e ulaşıyor. A55 dörtlüsü 2.0GHz’de çalışıyor. GPU, Mali-G78 MP10’dur.

5G entegre modem hem Sub-6GHz hem de mmWave standartlarını destekler ve Exynos 1080 yonga setine sahip telefonlar da Cat.18 LTE downlink ve uplink’in keyfini çıkarabilir. Diğer bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.2, tüm Wi-Fi bantları ve FM Radyo bulunur.

Fotoğraflar için Exynos 1080, 200MP’ye kadar tek kamerayı veya çift 32MP + 32MP birimi destekler ve videolar 4K@60fps’ye kadar çıkar.

En son LPDDR4x ve LPDDR5 RAM standartlarının yanı sıra UFS 3.1 depolaması için destek alırsınız. 90 Hz yenileme hızına kadar WQHD + ekranlara veya 144 Hz yenileme hızında Full HD + panellere bağlanabilir.

Exynos 1080’li ilk telefonların 2021’in başlarında gelmesi bekleniyor. Çin’deki bir etkinlik sırasında, bir şirket temsilcisi, platformu Exynos 980’de geçen yıl olduğu gibi ilk benimseyenin aslında vivo olduğunu açıkladı.