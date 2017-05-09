Samsung İngiltere’de S8’leri Etkileyen Kırmızı Ekran Sorununu Çözüyor

Kanada ve ABD‘den sonra, Samsung‘un bazı Galaxy S8 sahiplerini etkileyen kırmızı ekran rengi sorunu “düzeltmesi” İngiltere’deki kilitsiz modeller için dağıtıma başlandı. S8 ve S8+ için sırasıyla G950FOXM1AQDG ve G955FOXM1AQDG yazılım sürüm güncelleştirmeleri ve bu sabah kilitsiz S8 ve S8+ modelleri için dağıtılmaya başlandı. Güncelleme 426 MB boyutunda, görünüşe göre Samsung, diğer küçük düzeltmeleri de OTA’ya dahil etmiş.

Samsung’un resmi değişiklik günlüğüne göre, güncelleme “geliştirilmiş renk optimizasyonu ve kullanışlı renk ayarı” getiriyor – bu, bazı S8 ekranlarının kırmızımsı bir ton göstermesine neden olan her şey için bir düzeltme ve ekrandaki genel renk dengesini değiştirmenin Ayarlar Menüsü’nde daha kolay bir yolunu sunuyor.

Android güvenlik düzeltme düzeyi değişmemiş halen Nisan 2017 güvenlik güncellemesi bulunmakta – henüz Mayıs güvenlik düzeltme ekinin belirtisi yok.

Taşıyıcı markalı Galaxy S8 telefonların da birkaç gün içerisinde aynı güncellemeyi almaya başlaması bekleniyor.