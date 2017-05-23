Samsung, iPhone 9 için OLED panel tedarikini ikiye katlayacak

Bu yılki iPhone modellerinin açıklanmasından yaklaşık 4 ay uzaktayız ancak Apple, halihazırda geleceğin telefonlar için ekran panelleri sağlamaya yönelik hareket ediyor gibi görünüyor.

The Bell‘den yeni bir yeni rapor, Cupertino ve Samsung‘un geçtiğimiz günlerde Apple’ın 2018 amiral gemisinin geçici olarak iPhone 9 olarak adlandırılması için kullanılacak 180 milyondan fazla OLED panelinin gönderilmesi için bir anlaşma imzaladığını gösteriyor. Sammie’nin görüntüleme bölümünün, Tim Cook & Co’nun en az bir OLED destekli iPhone modelini açtığı söylenen 2017 yılı için üretim yapmayı kabul ettiği iddia edilen miktarın iki katı.

Hikayeyi aktif olarak takip edenler, biraz şaşkın olabilir, iki aydan daha kısa bir süre önce Doğu Asya ülkelerinden gelen kaynaklar, şirketler arasındaki iki yıllık bir anlaşmanın zaten imzalanmış olduğunu belirtti. Bununla birlikte, daha önceki raporlarda, Samsung’un 2018 için üretmeyi kabul ettiği miktardan bahsetmedik; bu nedenle, o dönem için spesifikasyonlara sahip olduğumuz mümkündür.

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Görünüşe göre gelecek yılın iPhone 9’unun iki adet OLED varyantı içerisine girmesi bekleniyor; birinde 5.28 inç ekranı ve diğerinde 6.46 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Apple, gelecek yıl telefonlarında LCD panel kullanmayı gerçekten durdurmayı planlıyorsa, bu rakamlar devletin satış beklentileri ile uyumlu olabilir. Yine de, bu bilgiyi aklınızın ucunda tutmanız önerilir, zira bunu öncelikle Apple’ın bu yılki planlarını spekülasyonlardan başka bir şey olarak güvenli bir şekilde etiketlemeden önce görmemiz gerekiyor.

Kore medya organı, anlaşma hakkında yorum yapan isimsiz bir endüstri kaynaklarını şöyle diyor:

“İki şirket yakın zamanda, ekran boyutu da dahil olmak üzere genel koşullar hakkında bir açıklama anlaşması imzaladılar. Ekran tasarımı ve işlevleri gibi diğer ayrıntılar telefonun hala geliştirilmekte olduğu düşünülürse ayarlanabilir.”