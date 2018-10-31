Akıllı telefonlarda, kamera kısımlarında daha çekişmeli bir dönem yaşanmaya başladı. Telefonların tasarımları, yenilenen teknik donanımları ve daha birçok kriteri bir kenara, kullanıcılar artık kamera seçimlerini ön plana koymaya başladı. Profesyonel kameralara ihtiyaç bırakmayacak derecede iyi kamera sistemlerinin gelmesi ise bu konuda en önemli etken gibi gözüküyor. İşte bu alanda kendi sensörlerini geliştiren nadir firmalardan biri olan Samsung, yeni bir serinin tanıtımını gerçekleştirdi. Samsung ISOCELL Bright GM1 ve ISOCELL Bright GD1 isimli görüntü sensörleri, akıllı telefon kameralarını biraz daha geliştirecek gibi duruyor. Yeni sensörlerin özelliklerinden de söz edelim.

Samsung ISOCELL Bright GM1 ve ISOCELL Bright GD1 Neler Sunuyor?

Yeni sensörlerin boyutu kısmında oldukça mini seriler sunulmuş. Özellikle çoklu kamera kullanan akıllı telefonlarda fark yaratacak sensörlerin 0.8 mikrometre gibi bir boyutu olduğu açıklandı. Bu boyutla beraber çoklu kamera desteğinde biraz daha özgür davranılması sağlanacak.

İki sensör içerisinde Samsung ISOCELL Bright GM1 modelinin 48 MP değerinde çözünürlüğe kadar destek sunduğu ise açıklanan bir başka bilgi oldu. ISOCELL Bright GD1 modelinde ise biraz daha düşük bir çözünürlük desteği sunuluyor. Bu seride de 32 MP değerinde çözünürlük desteği sunulmakta.

Adından da anlaşılacağı gibi Isocell Plus teknolojisini kullanan sensörler, görüntü kalitesi kısmında çok daha başarılı sonuçlar elde edilmesi sağlanıyor. Isocell yanında yer alan bir başka teknoloji olan Tetracell teknolojisini de unutmamak gerekiyor.

Işık hassasiyetinin düzenlenmesi konusunda çalışan bu teknoloji de yine görüntü kalitesini zirve noktaya taşıyacak özelliklere sahip. Her iki sensörde de bulunan EIS teknolojisi, hızlı ve doğru odaklama sunulmasını sağlarken çok daha yüksek netlik imkanı da sunulmuş oluyor.

Samsung ISOCELL Bright GM1 ve ISOCELL Bright GD1 bu derecelendirmelere göre çok daha başarılı bir görüntü deneyimi sunacak. Fakat bunun için bir süre daha beklemek gerekiyor. Üretimin 2018 yılı bitmeden başlayacağı açıklanmış olsa da Samsung ISOCELL Bright GM1 ve ISOCELL Bright GD1 modellerini kullanan ilk telefonların 2019 yılında gelmesi bekleniyor.