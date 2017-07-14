Samsung, J Pro serisini piyasaya sürdü

Samsung, bugün başlayarak Malezya pazarına yönelik Galaxy J Pro akıllı telefon serisini piyasaya sürdü.

Üçlü, Samsung Galaxy J7 Pro, Galaxy J5 Pro ve Galaxy J3 Pro‘dan oluşuyor ve Samsung, bugün ve 30 Eylül arasında satın alınan birimler için bir yıl uzatılmış garanti ve 1 yıl ekran çatlaması koruması hediye ediyor.

Galaxy J3 Pro‘nun en düşük fiyatı 699 MYR (yaklaşık € 142), Galaxy J5 Pro fiyatı ise 1.149 MYR (yaklaşık € 234) daha yüksek maliyetli Samsung Galaxy J7 Pro fiyatı – 1,299 MYR (yaklaşık € 265) olarak belirlenmiş.

Pro’yu normal Galaxy J7, J3 ve J5 (2017) ile neyin farklılaştırdığını merak ediyorsanız – J5 Pro, normal 2GB’a kıyasla 3GB’a, Galaxy J7 Pro’da 64GB’lık bir depolama alanına (32GB’a kıyasla) sahiptir. Son olarak Galaxy J3 Pro’nun biraz daha büyük bir bataryası bulunuyor. Detaylı karşılaştırmaları telefon karşılaştırma sayfamızdan da yapabilirsiniz.