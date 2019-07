Samsung Kamera Konusunda Yenilikler Yapacak!

Samsung, Galaxy Note 10 serisinin Unpacked Etkinliğini, Ağustos ayının ikinci haftasında New York’ta düzenlemeyi planlanıyor. Özellikle son bir haftadır cihazların birçok özelliği sızmış durumda ve birçok yerde yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Şimdi ise yaklaşan Galaxy Note 10 akıllı telefonun en dikkat çekici özelliklerinden birisi ortaya çıktı. Note 10’da yer alacak kamera donanımının Galaxy S10 ile aynı kamera sensörüyle gelebileceği bildirildi. Ek özelliklerden emin olmasak da, bir süredir ortaya çıkan sızıntılar kameralardan birinin 3D ToF lens olacağı yönünde.

Ayrıca cihazda yeni piyasaya sürülen tamamen yeni Snapdragon 855 Plus mobil platform yerine Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ile desteklenecek. Ice Universe’den yeni bir açıklama da geldi. Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe, Galaxy Note 10 modelinin arkasında yer alan üçlü kamera kurulumunda ana sensör olarak S5K2L4‘e sahip olacağını iddia etti.

Note10 uses the same main camera S5K2L4 as the Galaxy S10, but with the previous year, Samsung will add new features to it (there is a very technical feature), Note10 is the end of the 1.4μm camera, starting from S11, Samsung camera will be a new beginning. pic.twitter.com/Xc36rEalqB

— Ice universe (@UniverseIce) July 16, 2019