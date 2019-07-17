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Samsung Kamera Konusunda Yenilikler Yapacak!

Samsung'un yeni nesil amiral gemileri 108MP çözünürlüğe sahip olabilir....

By Muhammed Arslan

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Samsung, Galaxy Note 10 serisinin Unpacked Etkinliğini, Ağustos ayının ikinci haftasında New York’ta düzenlemeyi planlanıyor. Özellikle son bir haftadır cihazların birçok özelliği sızmış durumda ve birçok yerde yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Şimdi ise yaklaşan Galaxy Note 10 akıllı telefonun en dikkat çekici özelliklerinden birisi ortaya çıktı. Note 10’da yer alacak kamera donanımının Galaxy S10 ile aynı kamera sensörüyle gelebileceği bildirildi. Ek özelliklerden emin olmasak da, bir süredir ortaya çıkan sızıntılar kameralardan birinin 3D ToF lens olacağı yönünde.

Ayrıca cihazda yeni piyasaya sürülen tamamen yeni Snapdragon 855 Plus mobil platform yerine Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ile desteklenecek. Ice Universe’den yeni bir açıklama da geldi. Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe, Galaxy Note 10 modelinin arkasında yer alan üçlü kamera kurulumunda ana sensör olarak S5K2L4‘e sahip olacağını iddia etti.

Ana sensör, Galaxy S10’un birincil sensörüyle aynı, 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Kaynak ayrıca telefonun 12MP 1/2.55inç 1.4μm sensörle gelen son Samsung amiral gemisi olabileceğini de ekliyor.

Gelecek yıl Galaxy S11 yepyeni bir konfigürasyonla gelebilir. Takip eden bir tweet’te, Ice, gelecek yılki telefonların 10x optik zoom ve 108 megapiksel kamera ile donatılacağını söyledi. Piyasadaki en iyi kameraların Huawei’de olduğunu düşünürsek, Samsung S11 serisi ile ipleri eline almayı hedefliyor olabilir.

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