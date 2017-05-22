Samsung, kapaklı telefon üretimine devam ediyor

İnan ya da inanmama, Samsung hala kapaklı telefonlar yapıyor. Sadece bu değil, aynı zamanda gerçek anlamda akıllı telefonlar. Şirket son birkaç yıldır bu tür cihazların sadece bir iki farklı hattını tuttu ve bunları yalnızca belirli Asya pazarlarında sunuyor. Bu hatlardan bir tanesi W ile başlayan akıllı telefonlar, en sonuncusu ise geçen yılın kasım ayında tanıtılan W2017 modeli idi.

Ancak şirket tarafından daha önce üretilen Gxxxx flip telefonları da var. 2014’ten G9098 ve 2015’teki G9198’den bahsediyoruz. Geçen sene yeni bir G-serisi çıkarmadıktan sonra Samsung, 2017’de bunu açığa çıkarmaya hazır görünüyor.

Şaşırtıcı bir şekilde G9298 olarak anılmaktadır ve yakın zamanda hem ABD FCC hem de Wi-Fi Alliance tarafından sertifikalandırılmıştır. Bu işlemlerin birincisi, yukarıda gördüğünüz, kapalıyken akıllı telefonu gösteren görüntüdeki telefon.

Selefleri gibi, iki dokunmatik ekranla gelmesini bekliyor. G9098 ve G9198‘in aksine, G9298 biraz daha yuvarlak bir tasarıma sahiptir.

Yeni telefonun, Qualcomm Snapdragon 821 yonga setinden güç aldığı ve kablosuz şarj desteğine sahip olduğu bildirildi. Ne yazık ki henüz başka teknik özellikler de bulunmamakla birlikte umarım yakında tanıtılacaktır.