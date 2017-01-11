Samsung Katlanabilir Akıllı Telefon Geliyor

Gelen son raporlara göre, katlanabilir Samsung akıllı telefon için 2017 yılının 2. yarısı çıkış tarihi olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz hafta, bir söylenti Samsung‘un ilk katlanabilir akıllı telefonunun 2017’nin 3. ya da 4. çeyreği zaman aralığında piyasada olacağını söyledi. Şimdi, yeni bir rapor ikinci bir lansmanı teyit ediyor ve yine Weibo kaynakları bu söylentiyi doğruluyor.

Posta ile anılan Galaxy X1 ve X1 Plus simgeleri yakın zamanda sızdırıldı. Cihazların sırasıyla SM-X9000 ve SM-X9050 model numaraları taşıdığı söyleniyor.

Projenin Vadisi olarak kod adı verilen katlanabilir Samsung akıllı telefonun 4K ekranla birlikte geleceği söyleniyor. Ayrıca Parmak, yüz ve göz de dahil olmak üzere çeşitli biyometrik formları kullanacağı söyleniyor.