Samsung, Katlanabilir Bir Tablet Patenti Aldı

Samsung, geçmişte mobil cihazlar için birçok tasarımın patentini aldı. Bugün, şirketin gelecekte bir katlanabilir tablet satışa sunabileceğini öne süren ilginç bir patent tespit edildi.

Söz konusu patent USPTO’ya (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi) başvurulmuş ve 16 Şubat 2021 tarihinde verilmiş. ‘Görüntüleme Cihazı’ kategorisi altında, Samsung’un bir Galaxy tablet üzerinde çalıştığına dair ipuçları sunuyor.

Katlanabilir ekranlar Samsung için her zaman bir trend oldu. Bununla birlikte, Güney Koreli dev uzun bir yol kat etti ve bu süreçte birkaç başarısız girişimle bile karşı karşıya kaldı. Şu anda Galaxy Z Fold 2, 7,6 inç harici ekrana sahip pratik olarak uygulanabilir bir katlanabilir cihaz ve şirket ikinci bir model üzerinde çalışıyor.

Şu anda, Samsung’un Galaxy Tab S ve A serisinde tabletleri var. Katlanabilir ekranların maliyetli olduğu düşünüldüğünde, eğer Samsung bir katlanabilir tablet piyasaya sürecekse muhtemelen Tab S serisi altında piyasaya sürebilir. Patent tasarımından bahsedecek olursak, çerçevelerin orta kısım dışında minimal olduğunu görüyoruz.

Kapak ekranı yok ve katlama mekanizmasına sahip görünüyor. Sensörler, LED flaş ve selfie kamera, üst kısmın ortasına yerleştirilmiş. Ekranın hem üstünde hem de altında bir tür girinti/çentik bulunuyor.

Raporun işaret ettiği gibi arka tarafta, cihazın kamerası yok gibi görünüyor. Portre moduna döndürdüğümüzde, sol tarafta şarj etmek için hoparlör ve C Tipi bir bağlantı noktası görüyoruz. Bunun karşı tarafında güç düğmesi ve başka bir hoparlör var.

Her zamanki gibi, bu sadece patentli bir tasarım olarak sonuçlanabilir ve asla ticari bir ürün olarak pazarlara sunulmayabilir. Ancak Samsung’un katlanabilir ve kaydırmalı ekranlara sahip cihazları ve ayrıca üçe katlama mekanizmasına sahip katlanabilir bir telefon sunmasını bekliyoruz.