Samsung Katlanabilir bir Telefonu WMC’de Gösterebilir

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Katlanabilir ekranlar ve telefonlar hakkında son zamanlarda yapılan konuşmaların hiçbir istisnası yok. Samsung bu cephede özellikle aktif olmuştur. Söylenenler Q3-Q4 2017 gibi son ürünlerin gelmesi. Fakat prototipler ve patentler gün yüzüne çıktı bile.

Samsung‘un yeni bir katlanabilir telefonu, belki de birkaçını MWC 2017‘ye getireceğini iddia ederek yeni bir söylenti bu umudunu güçlendiriyor. Bu kesinlikle Galaxy Tab S3‘ün heyecan verici çizelgesi üzerindeki duyurusunu körüklüyor ancak umutlarınızı çok yüksek tutmadan önce olay muhtemelen kapalı kapılar ardında tutulacaktır. En azından ben öyle düşünüyorum.

Samsung, katlanabilir telefona neredeyse hazırsa, herkese açıklamadan önce ortaklardan bazı geri bildirim almak isteyecektir. Potansiyel olarak endüstriye kayma ihtimali olan bir taahhüdü yerine getirmek için uygulanması gereken uygulama, ürün ve sürüm ayrıntılarıyla ilgili birçok soru var. Bu ürünlerin görünümünden, LG gibi rakipler yeni eğilimden çok uzak değil ve dökülen ticari sırlar bu noktada gerçekten kötü bir fikir gibi geliyor.

Gerçekçi bir şekilde umduğumuz şey, katlanabilir ekran teknolojisindeki ilk ürün için Barselona’daki bir veya iki prototipin bir görüntüsü. Neden olmasın ?