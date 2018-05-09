Samsung‘un önümüzdeki yıl belki de MWC 2019‘da Galaxy X ismiyle katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtacak. Bugün Koreli şirket iki yeni patent aldı. Bunlardan biri daha önce patentli olanlardan farklı bir katlanabilir telefon tasarımına sahip. Katlanan tasarım patenti ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) ile US009959030 sayılı patent numarası altında dosyalanmıştır. Bu patent görüntülerinin telefonun farklı şekilde katlanabileceğini gösteren bir önceki patentin aksine yatay olarak katlanan bir telefonu gösterdi. Bu tasarım telefonun yatay yönde kullanılma olasılığını gösteriyor. Telefonun dikey modda dikey olarak genişletilmesini sağlayan ek bir menteşe de var. İki taraf birbirine kapatıldığında telefon otomatik olarak kapanacaktır. Başka bir ayrıntı da menteşenin normal menteşe gibi olmaması… Telefon bir sensörün dokunuşuna tepki verecek özel bir menteşe ile donatılmış. Patentte özel bir “deformasyon sensörü” ve “kavrama sensörleri” nin varlığı gösterilmiş. Kavrama sensörü bir kullanıcının akıllı telefonu ne zaman ve nerede tuttuğunu algılamak için yapılmış iken deformasyon sensörü ise bir cihazın ne zaman ve nasıl katlandığını algılamak için yapılmış. Çizimlerden anladığımız şirketin amacının kullanıcı arayüzünün dinamik olmasını sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Yani cihaz katlandığında ve açıldığında görünür ve aynı zamanda erişilebilir tutmak için uğraşacak. Bu şekilde cihaz nasıl tutulduğu ya da ekranların yönünün ne olduğuna bakılmaksızın kolay kullanılabilir. Örneğin bir kullanıcı ekranı aşağı katlamak için ekranı eğerse çizimlerde gösterilen simgelerin tamamı dışarıdaki ekrana taşınır. Merkezde hafif bir kıvrım için kullanıcının ellerinin yerleştirildiği kenarlara doğru hareket ederler.