Samsung‘un katlanabilir Galaxy F akıllı telefonunun, bu ay içerisinde San Francisco’da düzenlenecek olan Samsung Geliştiriciler Konferansı‘nda gayri resmi olarak sergilenmesi bekleniyor. Ancak resmi olarak duyurulma olasılığı oldukça düşük bir ihtimaldir. Basına sızdırılan en yeni bilgiler, telefonun gelecek yılın başlarında satışa sunulacağını gösteriyor.

Bu gün yayınlanan bir rapora göre telefon, Galaxy F (F harfi “katlanabilir” olarak değerlendirilir) olarak adlandırılacak ve SM-F900U model numarası taşıyacak. Bu durum Galaxy S serisinin adlandırma şemasına oldukça benzerdir. Raporda ayrıca test amaçlı üretim öncesi telefonların, ABD’de F900USQU0ARJ5 yazılım numarasıyla test edildiği de ortaya çıkarmıştır.

Ayrıca telefonun, Google ile ortaklaşa geliştirilen benzersiz bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağını da öne sürmektedir. Model numaraları olan SM-F900F ve SM-F900N telefonları da muhtemelen Avrupa ve Asya pazarlarında yerini alacak gibi gözüküyor. Bu da katlanabilir Galaxy F akıllı telefonunun küresel olarak kullanılabileceğinin güçlü bir göstergesidir.

Samsung, katlanabilir telefonun donanım özelliklerini minimum seviyede sıkıştıracak gibi görünüyor. Doğrulanmamış özellikleri arasında Galaxy F’nin 512GB dahili depolama kapasitesine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca analistlere göre yeni çıkması beklenilen telefonun yaklaşık maliyetinin 2.000 Dolar olmasıdır.

Ancak henüz resmi açıklamalar yapılmadığı için telefon hakkında her an yeni bilgilerin çıkacağını unutmayınız…