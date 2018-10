Samsung Katlanabilir Galaxy X Telefonu Duyuruldu

Samsung’un Katlanabilir Galaxy X cep telefonun çıkışı hakkında uzun bir zaman geçmişti. Yıllardır süren sızıntı haberler ve söylentilerden sonra Güney Koreli şirketin en yeni akıllı telefonunu ortaya çıkarmaya hazır olduğu belirtiyor.

Samsung, Kasım ayında düzenlenecek olan geliştirici konferansına binaen yayınladığı bir tweette sağa bakan bir ok ile iki çizgiyi gösteren bir grafiği videoda kullandı. Ardından tek bir dikey çizgi ile bu ok birleşti. Bu grafiğin katlanabilir telefonu belirttiği düşünülüyor.

