Samsung Katlanabilir Galaxy X Telefonu Duyuruldu

Samsung’un Katlanabilir Galaxy X cep telefonun çıkışı hakkında uzun bir zaman geçmişti. Yıllardır süren sızıntı haberler ve söylentilerden sonra Güney Koreli şirketin en yeni akıllı telefonunu ortaya çıkarmaya hazır olduğu belirtiyor.

Samsung, Kasım ayında düzenlenecek olan geliştirici konferansına binaen yayınladığı bir tweette sağa bakan bir ok ile iki çizgiyi gösteren bir grafiği videoda kullandı. Ardından tek bir dikey çizgi ile bu ok birleşti. Bu grafiğin katlanabilir telefonu belirttiği düşünülüyor.

The crossroads between the present and the future – Samsung Developer Conference is where you’ll meet the knowledge needed to stay on tech’s cutting edge. #SDC18

Learn more: https://t.co/t66edOWIUi pic.twitter.com/bDZHuZVWee — Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 18, 2018

Çok fazla olmasa d, elektronik devin Samsung Galaxy X‘in ortaya çıkmasına izin verdiğinden kesinlikle emin olunabilir. Telefonun San Francisco’daki Samsung Geliştirici Konferansında ya kendisinin ya da en azından bir prototipin sergilenmesi büyük olasılıktır.

Samsung’un mobil bölümünün CEO’su olan DJ Koh‘ın, telefonun 2018’in sonuna doğru piyasaya sürüleceğini, ancak 2019’da kesinlikle piyasada bulunacağını iddia ediyor.

Bu katlanabilir cihazın mağazalarda yerini alması için sabırla bekleyen herkes biraz kesenin ağzını açmak zorundadır. Analistlere göre Samsung Galaxy X‘in fiyatının 1.800 Dolar civarına ulaşabileceğini öne sürülmektedir.

Ayrıca hem LG hem de Huawei şirketleri Samsung Galaxy X ile rekabet edebilmek için katlanabilir telefonlar üretmeye çalışmaktadır.