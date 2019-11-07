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Samsung Katlanabilir Telefon Seri Üretimine Devam Ediyor!

Samsung'un CEO'larından DJ Koh, katlanabilir akıllı telefonları hakkında iddialı açıklamalar yaptı...

Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy Fold Çıkış Tarihi Yine Ertelendi!
Samsung CEO'su DJ Koh

2019 yılının başlarında piyasaya sürülen ve beraberinde birçok sorunu getiren Samsung Galaxy Fold, bütün hatalardan giderildikten sonra yüksek güven oyu almaya başladı. Birkaç medya kuruluşu, Galaxy Fold’un piyasaya sürüldükten hemen sonra stoklarının tükendiğini bildirdi.

Samsung henüz bir milyon adetlik sevkiyat hedefine ulaşmadı. Ancak 2020’de daha fazla katlanabilir cihaz satmayı hedefliyor. Samsung’un CEO’su DJ Koh’a göre, “Gelecek yıl Galaxy Fold’un satışlarını önemli ölçüde artırmayı planlıyoruz.” diye bir açıklama yaptı. Samsung, en son model form faktörü olan katlanabilir bir akıllı telefonun farklı yinelemeleriyle pazarı test ediyor.

Seul’deki yıllık Samsung AI forumunda konuşan Koh, “Tüketiciler gelecek yıl çok sayıda katlanabilir akıllı telefona tanık olacak” dedi. Bu açıklama, Samsung’un 2020’de birden fazla katlanabilir akıllı telefon tanıtma planlarını ima ediyor olabilir.

Samsung Galaxy Fold Yükseltilmiş Modeli Tasarım Detayları!

Birkaç hafta önceki bir söylentiye göre, Samsung, 2020 yılının sonuna kadar 6 milyon katlanabilir akıllı telefonu dünyaya satmayı planlıyor. DJ Koh bu açıklamada yorum yapmadı. Bu nedenle, telefonun şu anki akıbeti bilinmiyor.

Samsung’un 2020’de 10 milyon birimi hedef aldığı iddia edildi, ancak rakam daha gerçekçi olacak şekilde düzeltildi. Katlanabilir akıllı telefonlara olan talep şu anda dalgalanıyor. Bununla birlikte Samsung, katlanabilir ekran teknolojisinin akıllı telefonların geleceği olduğuna inanıyor.

KaynakThe Investor
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