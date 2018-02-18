Bir süredir sıkça gündeme gelen katlanabilir akıllı telefon modellerine, Samsung’un da dahil olması beklentiler arasında. Artık sadece bir beklenti olarak değil, kesinlik kazanmış olan bir durum olarak da değerlendirmesini yapabileceğimiz akıllı telefonların, özelliklerine ilişkin olarak sürekli yeni paylaşımlar yapılıyor. Kimi iddia kimisi ise telefonların raporlarına ait olduğu belirtilen paylaşımlara şimdilerde bir yenisi daha eklendi. Bu kez telefonların patent görselleri olduğu belirtilen görseller yayınlandı ve Samsung Katlanabilir Telefon hakkında detaylar ortaya konulmuş oldu. Hemen Samsung Katlanabilir Telefon için yayınlanan patent görsellerine bakalım. Öyle ki yeni telefonların nasıl bir teknolojiye sahip olacağını bu görseller ortaya koyuyor.

Samsung Katlanabilir Telefon Nasıl Olacak?

Akıllı telefonların patent görsellerine baktığımız zaman beklentilerin biraz daha dışında bir model geleceğini görüyoruz. Samsung Katlanabilir Telefon adı ile gelecek olan yeni modelin, 18.5:9 ekran oranına sahip olduğu görülüyor. Ayrıca bükülme oranında da istenen değerlerin elde edildiği ve telefonun tamamen katlanabilir olduğu da dikkat çeken detaylar arasında.

Sadece menteşe bölümü için alınan patent görselleri bile ne kadar iddialı bir modelin yolda olduğunun en büyük kanıtı gibi gözüküyor. Sorunsuz bir şekilde katlama olana sunacak olması ve en önemlisi de diğer modellerden ayrı olarak ekran kısmında da bir bütünlük sunacağının beklenmesi Samsung Katlanabilir Telefon modelinin bu alanda amiral gemisi olmasına neden olabilir.

Hatta birçok markanın bu alanda çalışmalar yaptığını düşünecek olursak, söz konusu akıllı telefonların sektörde eğilimi değiştirmesi bile mümkün. Muhtemelen Galaxy X adı ile gelecek olan serinin ne zaman tanıtılacağı konusunda ise bir bilgi yok. Sızıntıları paylaşılan ve patent görsellerini yayınlayan kaynaklara göre yeni akıllı telefonların 2018 yılı içerisinde tanıtıma çıkması bekleniyor.

2018 yılı içerisinde tanıtım yapılacak olursa, yeni modelin bu yıl ya da önümüzdeki yılın başında satışa çıkması oldukça olası. Bunlar için Samsung’un resmi açıklamasını bekliyoruz. Samsung Katlanabilir Telefon hakkında Samsung resmi bir açıklama yapacak olursa, haberimizi güncelleyeceğiz.