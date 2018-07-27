Güney Kore’nin en büyük markalarından biri olmayı başaran Samsung, akıllı telefon teknolojilerinde yeni bir trend belirleyecek gibi gözüküyor. Öyle ki firmanın bir süredir bazı değişiklik haberleri ile gündeme geldiği görülüyor. Standart akıllı telefon tasarımları ve yapısından uzun süre önce vazgeçen markanın yeni hedefi ise Samsung Katlanabilir Telefon.

Daha önce bu konuda birçok paylaşım yapmış ve birçok patent görselleri paylaşmıştık. Yeni modelin Galaxy X akıllı telefonları olarak geleceği konusunda da bilgiler paylaşmıştık. Fakat iddialara göre yeni model beklenenden çok daha başarılı olacak ve Samsung Katlanabilir Telefon yeni bir seri olarak gelecek.

Samsung Katlanabilir Telefon Galaxy F Olarak Gelebilir

Samsung Katlanabilir Telefon hakkında yeni bilgileri ortaya koyan, Samsung konusunda paylaşımlarıyla bilinen bir kullanıcı. Tam olarak Samsung’un kaynaklarına nereden ulaşıldığı bilinmese de paylaşımlarıyla dikkat çeken kullanıcı tarafından bugün yapılan yeni paylaşımda, Samsung Katlanabilir Telefon modeli için detayları elde etmiş oldu.

Paylaşımlara göre Samsung Katlanabilir Telefon akıllı telefonları Galaxy F serisini başlatacak. Bu seride yer alan F ise “folding” yani katlanır anlamında bir sözcüğü ifade edecek. Aslında daha öncede Galaxy J serinin değişeceği, Note modelinin isim değiştirerek yoluna devam edeceği gibi bilgilerde ortaya çıkmıştı. Kısacası Samsung’un yeni bir oluşum içerisinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle Samsung Katlanabilir Telefon modeli için yeni bir seri oluşturulacağı iddiası çok da sürpriz bir iddia değil gibi duruyor. Katlanabilir akıllı telefon modelinin özelliklerinin neler olacağı konusunda ise en ufak bir bilgi bile paylaşılmış değil. Sadece yeni modelin, yeni bir seri olarak geleceği gibi bir paylaşım yapıldı.

Bunun dışında özellikler için şimdilik yeni bilgiler söz konusu değil. Bu konuda Samsung tarafında resmi bir doğrulama gelmesini bekliyoruz. Resmi doğrulama sonrasında detayları daha yakından ele alabiliriz. Ayrıca IFA 2018 kapsamında bu yönde sürprizler gelebileceğini de belirtelim. IFA 2018 kapsamında telefon tanıtılmasa bile yeni model için doğrudan marka tarafından ipuçları verilecektir.