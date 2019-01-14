Samsung Katlanabilir Telefonun Tanıtım Tarihi Netlik Kazanıyor!

Aylarca süren spekülasyonlardan, söylentilerden ve sızıntılardan sonra, Samsung, Galaxy’nin 10.yıldönümü için 20 Şubat’ta San Fransico’da Galaxy S10 serisinin tanıtımını yapacağını duyurdu. Samsung’un bu zamana kadar ki hakkında en çok sızıntı haber, Galaxy S10 serisi hakkında olmuştu. Ancak tanıtım tarihinin açıklanmasın da bile, resmi her hangi bir açıklama söz konusu olmadı.

Samsung, etkinliğin öncesinde yaklaşmakta olan cihaz hakkında kampanyalar düzenlemeye başladı. Bir yandan da kısa açıklamalarda bulundu. Kore firması, bir süredir Galaxy S10 kadar olma da yine oldukça fazla sızıntıya ev sahipliği yapan Katlanabilir Akıllı Telefonun, S10 ile birlikte tanıtılabileceği bir ipucunu arkasında bıraktı.

İpucu, Paris’te şirket tarafından oluşturulan bir dış mekan reklamında yer alıyor. Paris’teki belli başlı meydanlardan birinde yapılan reklam, Galaxy Katlanabilir telefonun, Galaxy S10 ile birlikte tanıtılacağını belirtmiştir. Kore dilinde minimal bir şekilde, siyah ve beyaz, kalın yazı tipiyle yazılmış reklamda, “geleceği ortaya çıkarmak” (“unfolding the future”) ve “20 Şubat” ifadeleri yer almıştır.

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Gelecekte ibaresinin geçmesi, Samsung’un yenilikçi katlanabilir telefon teknolojisini tanıtmak için bir yol olabilir. Ancak asıl mesele bu değil, bir şekilde öne çıkan bilgiler telefonun temel özellikleri hakkındadır.

Fakat Samsung’un katlanabilir telefonu Samsung Galaxy X, Galaxy Flex ya da Galaxy F olarak adlandırıp adlandırmayaca asıl sorundur. Raporda, cihazın yalnızca çift ekranlı değil, aynı zamanda üçlü bir arka kamera, 12GB RAM ve Snapdragon 855 işlemci olacağı bildiriliyor.

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