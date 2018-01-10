Samsung‘un Mobil İletişim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı DJ Koh geçtiğimiz yıl şirketinin 2018 yılının sonuna kadar katlanabilen bir akıllı telefonu tanıtacağını söylemişti. Ne yazık ki kısa bir süre önce bu bildirisini geri çekti ve cihazın piyasaya sürülmesinin 2019‘a ertelendiğini söyledi.

Samsung‘un patronu 2018 CES‘de (Consumers Electronics Show) katlanabilen bir akıllı telefonun gelecek sene piyasaya sürülmesinin planlandığını söyledi. Görünüşe göre şirketin ürünü ertelemesinin başlıca nedeni mühendislerine son kullanıcıya uygun bir UX (kullanıcı deneyimi) sunamamış olması!

Bununla birlikte DJ Koh şirketinin bu sorunun üstesinden gelmenin yollarını aradığını ve böylece katlanabilen akıllı telefonun 2019 yılının sonuna kadar satışa çıkacağını söyledi.

Samsung geçtiğimiz yıl söylenen katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili birçok patent başvurusunda bulundu. Donanım açısından bilindiği gibi şirket kitlesel şekilde bir cihaz üretimi yapmaya hazır görünüyor. Umarız Samsung UX engelinin üstesinden gelecekler. Böylece dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu daha geç değil daha erken çıkmasını sağlayacaklardır.