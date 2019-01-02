Günümüzde her geçen gün gelişen teknolojik ürünlerin arasında sürekli yeni cihazlar ekleniyor. Bu geliştirmelerin başında ise akıllı telefonlar ve akıllı televizyonlar öncülük ediyor. Hatta deyim yerindeyse her geçen gün evrim geçiriyorlar. Ancak ikisinin yeni evrimdeki temel nokta katlanabilir ekranda birleşti.

Samsung Galaxy F katlanabilir akıllı telefonunu takiben, katlanabilir esnek ekranlı akıllı televizyonun gündeme gelmesi gecikmedi. Samsung Electronics’in USPTO’ya başvurduğu “Curlable Display Device” patentine göre, Samsung’un OLED esnek ekranı artık televizyonlar üzerinde kullanılabilir. Aşağıda yer alan patent görsellerine baktığınızda, yeni televizyonun aynı kağıt veya perde gibi rulo haline getirildiğini görebilirsiniz.

Samsung’un portatif televizyonu, kolayca taşınabilir, hemen her yere sığabilir şekilde, daha kullanışlı bir tasarıma sahiptir. Ekranın düz bir yüzeyde yansıması ve düz durmasını sağlamak için Samsung, görüntü bozulmasını önlemek için ekranın ortasına bir stand da yerleştirmiştir.

Samsung Katlanabilir Televizyon 1 - 4

Ekranın sola ve sağa kolayca açılmasını sağlamak için, ekranın her iki tarafında bir ruloya sahip gövde tasarladı. Tüm sistem bir makara gibi biraz mekanik destek sağlar. Kullanımdan sonra kapatılması gerektiğinde, aşağıdaki galeriden de anlaşılacağı gibi sürgüler bir biri arkasına getiriliyor. Sonuç olarak ekran iki rulo biçimindeki makara üzerine sarılıyor.

Bununla birlikte, böyle bir tasarımın üreticiler için daha yüksek teknik gereksinimleri vardır. İlgili patentler dışında, Samsung yetkilileri ilgili hiçbir bilgiyi açıklamadı. Ancak detaylar giderek netlik kazanabilir.

Patent dosyasına ulaşmak ve daha detaylı bilgiler almak için kaynağa tıklayabilir ve dosyayı indirebilirsiniz.