Samsung Kendi Grafik İşlemcisini Geliştiriyor! İşte SGPU Hakkındaki Detaylar...

Bir süre önce Samsung‘un şirket içi üretim olacak bir GPU geliştirmek için bazı yeni kişileri işe aldığını ve ekibin liderliğini yapmak için doğru kişiyi bulduklarını belirttik. CP olarak da bilinen Chien-Ping Lu isimli şahıs Nvidia’nın tümleşik GPU’lu nForce yonga setlerinde ve MediaTek’in şirket içi GPU ekibinde çalışan konusunda çok tecrübeli bir GPU uzmanı.

“Neden MediaTek GPU varken macera arıyorlar?” diye merak ediyor olabilirsiniz. Şirketin ARM ve Imagination’dan daha bağımsız olmak istediği bildirildi. Bu nedenle kendi GPU tasarımı üzerinde çalışmaya başladı.

CP şu anda Samsung‘da ve Samsung‘un GPU’su olan SGPU projesine odaklandı. Bu çalışma Austin ve San Jose’de yapıldı ve gayri resmi bilgiler yenilikçi tasarımın watt başına yüksek performans sunacağını iddia ediyor. Simülasyonlar beklenenden daha iyi performans göstermiş.

Bu GPU tasarımına yol açan asıl sebep Samsung’un Suwon tesislerinde büyük miktarda veriyi hızla işleyebilecek VLIW tasarımlarını araştırmasıyla başladı. Bu tabii ki grafik işleme için harika ama AI üzerine de bazı güzel uygulamaları olabilir.

Proje üzerine odaklanan CP, GPU’lar ve makine öğrenimi ile ilgili birkaç patente de sahiptir. Aynı zamanda güç verimliliği olan AI çiplerini geliştirmeyi amaçlayan NovuMind’de donanım mühendisliği başkanıdır. Bu yönü şüphesiz Samsung Bixby ekibinin de ilgisini çekecektir.