Samsung “Kırılmaz” OLED paneli duyurdu

Samsung Display, “Kırılmaz” bir esnek OLED paneli geliştirdiğini duyurdu. Bileşen, akıllı telefonlar için geliştirilmiş ve ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (OSHA) için çalışan UL – Underwriters Laboratories tarafından onaylanmıştır.

Basın bülteninde kırılmaz gösterinin ABD Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen askeri standartlara dayanan gerçek zamanlı dayanıklılık testini geçtiğini söyledi.

Samsung Display‘in Genel Müdürü Hojung Kim, “takviyeli plastik camlar, özellikle camlara çok benzeyen hafif, geçirgenliği ve sertliği nedeniyle özellikle uygun” dedi.

Şirket, otomobil konsolları, mobil askeri cihazlar, taşınabilir oyun konsolları ve tablet PC’ler için dayanıklı OLED paneli kullanmayı da istiyorlar.

UL tarafından yapılan testlerde cihazı belirli bir yükseklikten bıraktılar. İlk test 1.2 metreden ve yüksek ve düşük sıcaklık testleri idi. Panel normal olarak “ön, kenarlarına veya kenarlarına zarar vermeden” çalışmaya devam etti.

Daha sonra 1.8 metre yükseklikten bırakıldı ve panel hala herhangi bir hasar belirtisi olmadan faaliyete devam etti.