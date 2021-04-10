Samsung, LG’ye OLED TV Siparişi Vermeye Hazırlanıyor!

Bir taraftan teknoloji devi Samsung bir diğer taraftan mobil bölümünü kapatmış ancak televizyon ve ekran panelleri konusunda hala iyi bir üretici olan LG, görüşmelere başlamış durumda. Bugün birden fazla yabancı haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre iki Kore‘li şirket, OLED TV paneli üzerinde görüşmeler yapıyor.

Samsung‘un sipariş ettiği bu OLED TV‘ler, şirketin artık yeni nesil bir panel yapısına geçtiğini kanıtlıyor. İki şirket şu sıralar görüşmeler yapıyor eğer anlaşma sağlanırsa LG milyonlarca yeni OLED TV talebini karşılayacak.

LG çalışanı olan birisinin içeriden yaptığı açıklaması ise ” Henüz bir tedarik sözleşmesi imzalamadık, ancak ayrıntıları tamamlamak için yalnızca çalışma düzeyinde bir danışma sürecinden geçmemiz gerekiyor. ” şeklinde oldu. Bir diğer başka LG yetkilisi ise bu görüşmelerin çok uzun zamandır yapıldığı ancak bir türlü anlaşmanın sağlanamadığını dile getiriyor.

Sızdırılan bilgilere geri döndüğümüzde Samsung‘un 2021 yılı içerisinde 1 milyon üretim yapacağı ve bu sayının 2022’de 4 milyona ulaşacağı bildiriliyor. Samsung, TV konusunda en büyük rakibi olan LG ile anlaşmaya varırsa, artık şirket OLED TV panellerini kullanmaya başlayacak demektir.