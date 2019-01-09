Son birkaç yıldır katlanabilir esnek bir akıllı telefon yapmaya odaklanan Samsung, başka bir akıllı telefon tasarımı üzerinde çalışmaya devam etmiş gibi görünüyor. Şirket, Haziran 2018’de Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (WIPO) patent başvurusunda bulundu.

Şirketin patenti, birbirlerine manyetik olarak bağlanabilen benzersiz bir akıllı telefon tasarımına imza atmış. Aslında katlanabilir bir akıllı telefon olmasa da katlanabilir bir ekran kullanmasa da, işlevsellik açısından oldukça benzer.

Patent, hem kendine ait kasaya hem de iç bileşenlerine sahip olan iki akıllı telefonu gösteriyor ve her ikisi de birbirinden bağımsız olarak çalışabilecek. Bununla birlikte, telefonların üç mıknatısı vardır, bu cihazların birbirlerini birbirine bağlayarak kullanmaları için sayısız olasılık yaratır.

Telefonun tüm ekseleri üzerine yerleştirilmiş, iki akıllı telefonu yan yana birleştiren çift boyutlu ekran yüzeyi veren silindirik bir mıknatısı var. Cihazlar arka tarafa da birleştirilebilir. Bu tür bir kurulumda, kullanıcılar ana kamerayı bir selfie kamerası olarak kullanabilirken, ikinci gövde vizör ekranı olarak işlev görebilir. Pek çok olasılık var ve içerik de kuruluma göre ayarlanabilir.

Bu arada şirket henüz katlanabilir esnek akıllı telefonunu piyasaya sürmedi. Şirket, Kasım ayında düzenlenen Samsung Geliştiricileri Konferansı sırasında telefonu çoktan gösterse de, henüz resmi olarak telefonu açıklamıyor. Şirketin telefonu CES 2019’da gösterebileceğini bildiren raporlar vardı, ancak CES çoktan başlamış olsa bile henüz bir şey ortada yok.