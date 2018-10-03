Galaxy S10 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Samsung, bu 10’uncu yıldönümü modelini herkese duyurdu. Sızan bir bilgi ile birlikte ultrasonik ekran okuyucu, hızlı güncellemeler, 5G desteği, gerçek Yüz Kimliği tanıma ortaya çıktı.

SamMobile Galaxy S10’un yeni üçlü arka kamerası için teknik özelliklere ulaşmıştır. SamMobile Galaxy S10’un birincil sensörünün Galaxy S9‘un 12 mega piksellik f1.5/2.4 değişken diyafram lensi ile eşleşeceğini ortaya koyuyor. İlginç bir şekilde SamMobile Galaxy S10’un geniş açılı objektifinin optik görüntü sabitleme ve otomatik netlemeden yoksun olmasına karşın, panoramaları ve diğer tipik statik konuları çekecek şekilde tasarlandığından bu büyük bir sorun olmadığını söylüyor. Tabii ki, tüm Galaxy S10 modellerinde üçlü kamera olmayacak.

Samsung, 10. yıl için bu kutlama telefonunun çift kameralı Galaxy S10 ve üçlü kameralı Galaxy S10 ile karşımıza çıkacak. Yeni tek kameralı herkesin bütçesine uygun modeli de 10. yıl için piyasaya sürülecek. Ayrıca özel 5G desteğinin telefonların hepsine yüklenmesi bekleniyor.