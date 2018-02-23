Samsung akıllı telefonları için sunduğu uygulamaları bir yandan genişletmeye devam ederken, bir diğer yandan ise uygulama mağazaları üzerinden yeni uygulamalar yayınlamaya devam ediyor. Üstelik bu tip uygulamaları marka, herkes için sunuyor. Teknoloji devinin bu şekilde kullanıcılara sunduğu uygulamalardan bir tanesi de Samsung Max uygulaması.

İşlevsellik bakımından oldukça beğeni toplayacak bir uygulama olan Samsung Max, internetle ilgili olarak birçok konuda güvenliğinizi sağladığı gibi veri tasarrufu da yapmanızı sağlıyor. Hemen uygulamanın detayları hakkında bilgiler vermeye başlayalım.

Samsung Max Nasıl Bir Uygulama?

Bahsettiğimiz gibi Samsung Max sayesinde veri tasarrufu yapmak mümkün oluyor. Harcanan veri miktarını en aza indirmek için sunulan uygulama, kullanıcıların girdiği internet sitelerini sıkıştırıyor.

İnternet siteleri ya da uygulamaların internet erişimi kısmında kullanılan uygulama, sitelerin ya da dediğimiz gibi kullanılan uygulamaların verilerini sıkıştırıyor. Görselleri ve bazı bölümleri sıkıştırıp, daha az veri harcanmasını sağlıyor.

Bu şekilde web sitelerinin düzeni ya da hızı değişmeden veri tasarrufu sağlanıyor. Sitelere görsel eklerken kullanılan sıkıştırma programları gibi bir mantığı düşünebilirsiniz. Fotoğraf aynı fotoğraf ancak boyutu bu sıkıştırma sonrasında %50 oranına kadar azaltılıyor. Samsung Max uygulaması da tam olarak bunu sunuyor demek yanlış olmayacaktır. Ayrıca ek veri harcayan uygulamaların da bu yöntemle beraber ek veri harcamaları engellenmiş oluyor.

Güvenlik İçin Önemli

Samsung Max uygulamasının sağladığı tek ayrıcalık bu değil. Bunun dışında uygulama güvenli internet kullanımı içinde oldukça önemli. İzleyicileri engelleme konusunda önemli olan uygulama, DNS maskeleme işlemiyle beraber güvenilmeyen ağlardaki verileri şifreliyor. Bu şekilde de güvenilmeyen WİFİ ağlarına karşı kullanıcıların önlemleri alınmış oluyor.

Tüm bu özelliklerin dışında genel akıllı aktivite uygulaması sunulduğunu da ekleyelim. Özellikleri ve güvenlik yönü öne çıkan Samsung Max uygulamasının bu özelliklerle beraber Android uygulama mağazasında yer aldığını görüyoruz. Uygulamayı kullanıcılar istedikleri zaman Google Play Store üzerinden indirebilirler. Google Play Store üzerinden indirme yapmak için uygulamanın linkine de buradan ulaşabilirsiniz.