Bilgisayar sınıfından uzaklaşıp, akıllı telefon teknolojilerine yönelmiş olsa da Samsung, bir yandan özel seri Notebook modellerini geliştirmeye devam ediyor. Tabii ki markanın bu alanda akıllı telefonlar kadar yoğun bir çalışma yapmadığını biliyoruz. Ancak nadir olarak gelen yeni ürünlerde oldukça iddialı özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu noktada markanın sunduğu son seri ise Samsung Metal 12 serisi oldu. Notebook 9 sınıfına dahil olarak tanıtılan yeni seri, gerek tasarımları gerekse de teknik özellikleriyle beraber markanın bu alanda ses getirmeye devam edeceğini de göstermiş oldu. Hemen ilgiyle karşılanan yeni serinin özelliklerine geçelim.

Samsung Metal 12 İşlevsel Tasarım İle Dikkat Çekiyor

Tabii ki bu seride de yeni nesle uygun bir tasarım söz konusu. Ağır ve taşımaya elverişli olmayan eski nesillere göre bu seride çok daha profesyonel çözümler görmekteyiz. Yenilenmiş modern tasarımdan söz etmeden önce yeni serinin malzeme kalitesinden söz edelim. Samsung Metal 12 adının seçilmesinin de nedeni zaten kullanılan kasa malzemesi. Kasa malzemesinde hem sağlamlığı hem de hafifliği ile öne çıkan alüminyum ana madde olarak dikkat çekiyor. Ek olarak magnezyum alaşımının da kullanıldığı gövde hem hafif hem de çok daha dayanıklı.

Samsung Metal 12 serisinin tasarım kısmında ise katlanabilir yapı karşımıza çıkmakta. 2’si 1’arada bilgisayarlarda olduğu gibi ekranı tamamen ters çevrilen bilgisayar, tablet olarak da kullanılmakta. Bunun yanı sıra kasanın çok daha inceltildiğini görüyoruz.

Sadece 14.6 mm kalınlığından söz ediyoruz. 2’si 1’arada bir seri için oldukça başarılı olan incelik değerinin yanı sıra ağırlık değeri de sadece 925 gram. Kısacası genel olarak beğeni toplayan bir tasarımdan söz etmemiz mümkün. Tasarımın ardından geçelim teknik verilere. Öyle ki teknik özelliklerde en az tasarım kadar başarılı.

Samsung Metal 12 Ekran Teknolojisi

Samsung Metal 12 iş istasyonu serileri kadar işlevsel bir bilgisayar. Ekran teknolojisinde bu konuda gerekli olan tüm ipuçlarını alıyoruz. Note 8 akıllı telefonlarında gördüğümüz akıllı kalem, S Pen desteği bulunan Samsung Metal 12, akıllı kalemler sayesinde aktif basınç sistemi sunmakta.

Özellikle çizim için oldukça başarılı bir akıllı kalem ekran uyumundan söz ediyoruz. Bunun dışında 13 inç ekran boyutuna sahip olan Samsung Metal 12, 1080 X 1920 RealWiew HD çözünürlük değerine sahip. Bu sayede de 450 nits parlaklık değerlerinin sunulduğunu görmekteyiz.

Samsung Metal 12 Teknik Özellikler

Geçelim teknik özellikler kısmına. Bu seride Samsung yeni nesil Intel işlemcileri kullanmayı tercih etmiş durumda. Intel Core i7 modelleriyle çıkış yapacak olan Samsung Metal 12, 8.nesil işlemci neslini kullanacak. İşlemcilerin beraberinde 16 GB DDR4 RAM bellek miktarlarını göreceğiz. 512 GB depolama alanı ve hızlı şarj gibi sistemsel özelliklerde yeni serinin epey konuşulmasını sağlayacak detaylar arasında.

Bunların dışında USB Type C bağlantıları, aydınlatma sistemleri olan klavyeler, HDMI girişleri, parmak izi sensörleri, HD Wecam gibi birçok ekstra özelliği olacağı açıklanan Samsung Metal 12, sadece fiyat konusunda sır perdesi olarak kaldı.

Henüz çıkış tarihi ve fiyat açıklaması için net bilgiler verilmedi. Ancak bu özellikleri değerlendirdiğimiz zaman, yeni serinin çok düşük bir fiyat aralığında olmayacağı yorumunu yapabiliriz. Muhtemelen MacBook modelleriyle yarışan bir fiyat aralığını görmek mümkün olacak.