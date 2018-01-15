Samsung Metal 12 Patentini Aldı! Galaxy S9 ve S9 Plus'ta Kullanılabilir

Bugün Galaxy S9 ve S9 Plus modellerinde kullanılmak üzere yeni bir metal alaşımın patenti alındı: Samsung Metal 12! Son zamanlarda yaklaşmakta olan Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri ile ilgili her şey özellikle blogosphere ve Samsung‘un sadık tutkunları tarafından inceleniyor. 2018’in ilk büyük amiral gemisinin nasıl olacağı konusunda mükemmel bilgiler geliyor. Yeni Galaxy serisi telefonları hakkında daha fazla bilgi verebilecek en küçük sızıntı bile meraklıların gözlerinden kaçmıyor.

Samsung uzun zamandır geliştirilen hafif ve dayanıklı magnezyum-alüminyum alaşımı olan Metal 12 patentini resmen aldı. Halihazırda yeni Notebook 9 (2018) ana malzemesi olarak kullanılacağı kesinleşti. Bu yeni alaşımın tabii ki Galaxy S9 ve S9 Plus ve diğer muhtemel giyilebilir cihazlarda da kullanılması bekleniyor.

Alüminyum alaşımlarına karşın magnezyumun yararları nelerdir?

Akıllı telefon gibi bu tür hafif aygıtlar arasındaki fark o kadar da belirgin olmasa da magnezyum alüminyumdan daha hafif ve birim hacim başına daha güçlüdür. Periyodik tablodaki on ikinci element olan magnezyumun olağanüstü iki özelliği onu “geleceğin metali” olarak adlandırılmasını sağladı.

SamMobile’ın belirttiği gibi, Samsung birkaç yıl önce bir magnezyum Galaxy S7 prototipi geliştirmiş ancak vazgeçmişti. Ancak 2018 Samsung‘un magnezyum hayalleri için ideal yıl olabilir gibi görünüyor. Tabii ki sadece bir dizüstü bilgisayarda kullanılmak için patent alınmadığını düşünüyoruz. Galaxy S9 / S9 Plus ve hatta Note 9’un bile kesinlikle bu materyalden yapılacağını öngörmekteyiz.