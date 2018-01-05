Samsung Note 8 Oreo Güncellemesi Almaya Başladı

Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8 serisinin son Oreo güncellemesini almaya başladı. Teknoloji devi henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak Reddit‘ten birileri Android 8 destekli Note 8‘in ekran görüntülerini yayınladı. Bu muhtemelen bir test sürüm ve yalnızca sorunsuz bir şekilde ilerlerse yayınlanacak. Samsung‘un geri dönüşler sonrası daha yaygın kullanıma başlayacağını tahmin ediyoruz.
Güncellemeyi edinen birim Exynos tarafından çalıştırılmış. Güncelleme bir yapı numarası olan R16NW.N950FXXU2CRA1.DM taşıyor. Android güvenlik paketi de Ocak ayına yükseltilmiş olarak görünüyor.
Ayrıca güncelleme için kısmi bir değişiklik günlüğü de var. Bir göz atalım:
- Klavyeye güncelleme
- Başlatıcıdan uygulamaya özel uzun basılan menüler (artık uygulamalar bu menüden uyku moduna geçemez veya uygulama ayarlarını açamaz)
- Güvenli klasör, ekran uyku moduna geçene kadar kilitli kalacak şekilde ayarlanabilir
- Tüm uygulamalar ve tarayıcılar için otomatik doldurma API desteği (biyometrik metriklerle birlikte)
- Renkli medya bildirimleri
- Bildirim kategorileri
- Bildirim rozetleri için özelleştirme seçenekleri
- Klavye gif arama desteği için gify kullanır
- Daha fazla kenar aydınlatma seçenekleri
- Samsung Cloud’da Samsung‘un güvenli klasörünü yedekleme özelliği
- Bluetooth, yüksek kaliteli ses codec’leri
- Samsung geçişli olan Samsung ve üçüncü parti uygulamaların şifrelerini yönetme