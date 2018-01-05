Samsung Note 8 Oreo Güncellemesi Almaya Başladı

Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8 serisinin son Oreo güncellemesini almaya başladı. Teknoloji devi henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak Reddit‘ten birileri Android 8 destekli Note 8‘in ekran görüntülerini yayınladı. Bu muhtemelen bir test sürüm ve yalnızca sorunsuz bir şekilde ilerlerse yayınlanacak. Samsung‘un geri dönüşler sonrası daha yaygın kullanıma başlayacağını tahmin ediyoruz.

Güncellemeyi edinen birim Exynos tarafından çalıştırılmış. Güncelleme bir yapı numarası olan R16NW.N950FXXU2CRA1.DM taşıyor. Android güvenlik paketi de Ocak ayına yükseltilmiş olarak görünüyor.

Ayrıca güncelleme için kısmi bir değişiklik günlüğü de var. Bir göz atalım: