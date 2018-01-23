Samsung Note 8 ve S6 Edge Plus Ocak Güvenlik Güncellemesi Yayınlandı

Samsung, Galaxy Note 8 ve Galaxy S6 Edge Plus modeli akıllı telefonlarına yeni güncellemeler sunmaya başladı. Bu sefer gelen güncelleme ise; Ocak ayı Android düzeltmelerini getiren güvenlik güncelleştirmeleri.

Galaxy Note 8 güncellemesi 707 MB büyüklüğünde geliyor. Şu an sadece Fransa‘daki telefon sahipleri bu güncellemeye sahip olabiliyorlar. İlerleyen günlerde dünya geneline yayılacağını düşünüyoruz.

Galaxy S6 Edge Plus için de bir güncelleme var. Bu güncelleme G928GUBU4CRA1 yapı numarası taşıyor ve yine bu güncelleme de Ocak ayı güvenlik düzeltmelerini bünyesinde barındırıyor. Yine çoğu güvenlik güncellemesinin dağıtım politikasına uyularak bu güncelleme de şu anda sadece Meksika‘daki telefon kullanıcılarını etkiliyor. Bu güncellemenin de önümüzdeki günlerde hızla dünya geneline yayılacağını düşünüyoruz.