Samsung Note10 ve Galaxy S11 3,5 mm Jakı Bulundurmayacak

Evet, başlığı doğru okuyorsunuz. Açıklanan raporun tamamı 2019 Note10 ve 2020 Galaxy S11 ile ilgilidir. Amiral gemisi ürününün bir yıl önceden raporla belirtilmesi, gerçekleşme olasılığını daha da arttırıyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung 2019 amiral gemisi her iki kulaklık jakını kaldırmayı düşünüyor.

Bunu gerçekleştirmesinin altındaki temel sebep ise kablosuz kulaklıkların giderek daha popüler hale gelmesidir. Strategy Analytics‘in yaptığı bir araştırmaya göre dünya üzerindeki kablosuz kulaklık pazarı 2019 yılına kadar 73,9 milyonu ve 2022 yılında 100 milyonu aşacak. Bu durum ise 3 yıl içerisinde ortalama %42‘lik bir büyüme demektir.

Raporda belirtilenlere göre Samsung’un gelecek sene sonbaharından sonra piyasaya süreceği telefonlardaki jak ortadan kaldırılmış olacak. Ama şuan için USB-C ile 3,5 dongle‘ın perakende kutusunda var olacağı kesindir.