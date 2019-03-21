Samsung Notebook 9 Pro 2019 İncelemesi

MacBook ve 2’si 1 arada Windows dizüstü bilgisayarlarının bir bebeği olsaydı, bu Samsung Notebook 9 Pro olurdu. Yaklaşık 1.099 dolar karşılığında Samsung’un en yeni Notebook’u, hafif ve premium kasada paketlenmiş yüksek performans ve sağlam pil ömrü sunar.

MacBook hayranları, yeni tuş geri bildirimi sayesinde tuşlarının keyfine varacak. Fakat 13 inçlik dizüstü bilgisayarın ekranı soluk ve hoparlörler istenilenden daha az. Ama genel olarak, Samsung Notebook 9 Pro, fiyatı için mükemmel bir 2’si 1 arada laptoptur.

Samsung Notebook 9 Pro 2019 Fiyatı ve Temel Özellikleri

1.099 dolara mal olan ve Intel Core i7-8565U işlemci, 8GB RAM, 256GB SSD ve Intel UHD 620 GPU ile birlikte gelen Samsung Notebook 9 Pro’nun temel modeli var. Buna alternatif olarak benzer özelliklere sahip 1.499 dolar maliyeti olan 13 inç MacBook Pro cihazı bulunmaktadır.

Buna karşılık olarak bi de 1.299 dolara mal olan 16GB RAM ve 512GB SSD desteği olan farklı bir Notebook 9 Pro modeli de mevcuttur. Bu yeni cihaz da 17 Mart’ta Samsung web sitesinde satışa sunuldu.

Samsung Notebook 9 Pro 2019 Tasarım Özellikleri

Samsung Notebook 9 Pro, üzerine basılmış bir Samsung logosuna sahip gümüş renkli bir alüminyum kasaya sahiptir. Tasarımı basittir, ancak birinci sınıf görünmektedir. Şasi elmas kesimli kenarlara sahipken, olduğu kadar iyi görünmüyor.

Çoğunlukla bir teneke kutuyu andırıyor. Notebook 9 Pro’nun iç mekanı MacBook’un tasarımına çok benziyor. Gümüş rengindeki alt kasa yuvarlak tuşlu siyah bir klavyeye ev sahipliği yapıyor.

Notebook’u bir tablete katladığınızda, kapağı mükemmel bir şekilde iç mükemmeliyetçimi tatmin eden alt tarafa hizalanır. İnce çerçeveler eşliğinde web kamerasını görmek de güzeldir.

1.220 kg ve 0.55 inç kalınlığında olan Samsung Notebook 9 Pro, ultra taşınabilir rakiplerinden daha hafif ve daha ince. Bununla birlikte, HP Spectre x 360 (13 inç, 2019), 1.270 kg ve 0.6 inç kalınlığında; Huawei MateBook 13 modeli ise 1.315 kg ve 0,6 inç kalınlığında ve son olarak Lenovo Yoga C930, 1.4 kg ve 0.6 inç kalınlığındadır.

Samsung Notebook 9 Pro 2019 Bağlantı Portları

Samsung Notebook 9 Pro, boyutuna göre uygun bağlantı noktalarına sahip. Bunlar yerine daha daha yeni olan USB Type-A bağlantı noktasını görmek güzel olurdu.

Sol tarafta bir kulaklık girişi ve iki Thunderbolt 3 portu var. Sağda ise bir adet USB Type-C şarj portu, güç düğmesi ve bir microSD kart yuvası var.

Samsung Notebook 9 Pro 2019 Ekran Özellikleri

Samsung Notebook 9 Pro 13.3-inç modelinin 1920×1080 çözünürlükte parlak, renkli ve keskin bir panele sahip olsa da, beklenilene göre oldukça kısık bir durum söz konusu.

Aşağıda yer alan görüntü de altın ve yeşil tonlarındaki pembe elbise, Samsung Notebook 9 Pro’nun ekranında renk açısından soluk duruyor. Ekranının parlak yüzeyi güneş altında kullanmak için o kadar iyi bir performans sunmuyor. Daha koyu sahnelerde kullanım ve görünürlülük biraz daha zor oluyor.

Yapılan testlerde renkleri ölçen cihaz, Samsung Notebook 9 Pro’nun panelini, premium dizüstü bilgisayar ortalamasına uygun sRGB spektrumunun %118’lik olarak sınırladı. Bu sonuç, rakiplerinden Yoga C930’u (%100) olarak yeniyor.

Bunlara ek olarak Spectre x360, (%150) ve Huawei MateBook 13, (%122) daha canlıydı. 254 nit’de, Samsung Notebook 9 Pro’nun ekranı, 328 nit kategorisi ortalamasının oldukça altına düştüğü için sinir bozucu derecede soluk görünüyor.

Klavye, Active Pen ve Touchpad

Mesafelerinin az olmasına rağmen, Samsung Notebook 9 Pro’nun klavye tuşları oldukça kabarık. Genel olarak klavyeyi tatmin edici bulursunuz. Daha öncesinde MacBook’u kullandıysanız, muhtemelen Samsung Notebook 9 Pro’nun yazma deneyimini beğeneceksiniz.

Ayrıca yüksek ve alt kısımların bir de çekici ışıklandırma var. Ürünle birlikte verilen Active Pen‘i kullanarak, oldukça seri bir şekilde yeni çalışmalar üretebilirsiniz. Dijital mürekkep Samsung Notebook 9 Pro’nun panelinde sorunsuzca süzülür. Uca en yakın olan düğme bir silgi işlevi görür, diğeri ise sağ tıklayıp seç işlevini görür.

Maalesef, yeniden programlanamazlar ve ayrıca, kalemi yerleştirmek için bir bölme bulunmuyor. 4.7 x 2.5 inç Touchpad yüzey oldukça yumuşak ve kullanımı rahattır. Aynı zamanda iki parmakla kaydırma ve üç parmakla kaydırma gibi Windows 10 hareketlerine de yanıt veriyor.

Performans

8 GB RAM’e sahip bir Intel Core i7-8565U işlemci ile güçlendirilmiş olan Samsung Notebook 9 Pro, aynı anda açılan 40 Google Chrome sekmesini ve beş 1080p YouTube videosu açık olduğu halde yine de hızlı çalışmıştır.

Geekbench 4.1 genel performans testinde Samsung Notebook 9 Pro, 13.332 premium dizüstü bilgisayar ortalamasını geçen 15.432’lik puan aldı. Aynı CPU ile, Spectre x360 ve MateBook 13 sırasıyla 14.935 ve 17.214’ü bulurken, Yoga C930’un Core i7-8550U’su ortalama 14.739’u buldu.

Samsung Notebook 9 Pro, 4K videoyu 1080p’ye dönüştürmek için 24 dakika ve 36 saniye süren bir sürece sahip. Bu da kategori ortalamasından birkaç dakika daha yavaş olduğunu gösteriyor (ortalama 21:45). Spectre x 360 (22:30), Lenovo Yoga C930 (20:45) ve MateBook 13 (18:30) çok daha hızlı yaptı.

Samsung’un 256GB SSD’si 13 saniyede 4.97GB veri kopyaladı. Bunu da saniyede 392 megabayt taşıma yapabilen SSD‘ye borçludur. Ortalama premium dizüstü bilgisayardan (543 MBps) daha yavaş olsa da, Yoga C930’un 256GB SSD’sini (339 MBps) geride bırakıyor ve Spectre x360’ın 256GB SSD’sine benzer özelliğe sahip.

Batarya

Samsung Notebook 9 Pro’nun süper ince olmasına rağmen, çalışma gününü geçirmenize yetecek kadar büyük bir bataryası var. Web’de Wi-Fi üzerinden neredeyse tam parlaklıkta gezindikten sonra, Notebook 9 Pro’nun bataryası ortalama 8 saat 53 dakika sürmüştür.

Bu da ortalama premium dizüstü bilgisayarın (8:29) yanı sıra, Yoga C930’u (8:09) ve MateBook 13 (6:15) geride bıraktı.

Genel Değerlendirme

Samsung Notebook 9 Pro (13 inç, 2019) fiyat için sağlam güç ve üretkenlik sunuyor. Super ince alüminyum şasisi, 8. Nesil i7 işlemci ve güvenilir pil ömrü ile rakiplerinden 200 dolar daha ucuz. Ancak, loş ekranı ve cızırtılı hoparlörleriyle uğraşmak zorunda kalacaksınız.

Harcayacak fazladan paranız varsa, size daha uzun pil ömrü ve daha güçlü ve daha renkli ekranların yanı sıra daha güçlü grafikler verecek HP Spectre x360’ı (1,349 $) almanızı öneririz. Ancak, ultra taşınabilir bir ikisi bir arada dizüstü bilgisayar arıyorsanız, Samsung Notebook 9 Pro fiyat için iyi bir seçimdir.