Samsung bu gün, yeni oyun dizüstü bilgisayarını Las Vegas’ta CES (Tüketici Elektroniği Gösterisi) 2019’da tanıttı. Önceki modelde mevcut olan sorunların düzeltilmesiyle birlikte, yeni Samsung Notebook 9 Pro dönüştürülebilir modelini piyasaya sürdü.

Bilgisayarda ilk dikkat çeken şey görünümü. Notebook 9 şimdi daha çok birinci sınıf bir amiral gemisi dizüstü bilgisayar gibi görünüyor. Şirket eğimli kavisleri kaldırıp, keskin kenarları ve gerçekte alüminyum gibi görünen alüminyum bir içerikli plastik boya ile yeni Notebook 9 Pro ‘yu kapladı.

Güney Koreli şirket tarafından yapılan tasarım değişiklikleri ileriye dönük atılmış büyük bir adımdır. Kısacası gerçek bir öncü dizüstü bilgisayar gibi bir tasarımı ev sahipliği yapar. İlk bilgisayar da olan bütün eksiklikler tamamlanmıştır.

Teknik özelliklere gelince, Samsung Notebook 9 Pro, şimdi daha ince çerçevelerle çevrilidir. 13.3 inç FullHD ve 1080p çözürnürlükte bir ekranla geliyor. Dört çekirdekli 8. nesil Intel Core i7-8565U işlemci tarafından desteklenmektedir. 8GB RAM ve 256 B PCIe NVMe SSD depolama birimlerine ev sahipliği yapar.

Bağlantı noktalarına gelince, kasanın kenarlarında iki adet Thunderbolt 3 USB Type-C bağlantı noktası ve normal bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Bunlara ek olarak bir kulaklık girişi ve diğer tarafta bir microSD kart yuvası var. Güç düğmesi Windows Hello parmak izi okuyucusuna gömülü olarak geliyor.

Samsung Notebook 9 Pro, tablet haline dönüştürmek için çevrilebilen, dokunmatik ekranlı 2’si 1 arada dönüştürülebilir bir cihazdır. Şirket, not yazmak ve çizim yapmak için cihaza bir de Active Pen kalemi eklemiştir.