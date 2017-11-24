Söylentiler etrafta dolaşmaya başladı. Samsung, yeni Galaxy akıllı telefonlarını her zaman Mart ayında tanıtırdı ama bu kez Ocak ayında CES‘te yeni Galaxy S9 ve S9+ modellerini gösterecek. Yeni bir rapor, bu söylentilerin doğru olduğunu gösteriyor gibi görünüyor.

VentureBeat‘in “Evan Blass, şirketin planlarıyla ilgili bir kaynaktan bilgi almıştı” sözleriyle, Samsung’un yeni cihazları Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı’nda kısaca göstermek istediğini bildirdi. Raporda, Samsung’un resmi açılış etkinliğini Mart ayında da devam ettireceğini belirtmekle birlikte, Samsung’un Dünya Mobil Kongresi’nde yayınlanma eğilimi devam etmesi halinde bunun yerine Şubat ayı geç olabilir.

İki yeni model Galaxy S8 ve S8+‘e benzeyecek, aynı 5.8 inç ve 6.2 inç kıvrımlı üstün AMOLED ekranlara sahip olacak. Son gelen bilgilere göre ekran gövde oranının %90 olması bekleniyor. VentureBeat, bir işlemciden bahsetmediğini, ancak önceki raporların belirttiği gibi yeni cihazlarda 10nm işlemeli bir Qualcomm Snapdragon 845 kullanılacağını söyledi.

S8 ve S8+, ekran büyüklüğü farkı dışında hemen hemen aynıydı; ancak yeni Galaxy S9+ küçük ekranlı kardeşinden önemli bir yükseltme önerecek. Rapor, 6GB RAM’in S9+’da bulunacağını (S9’da 4GB) ve ikinci bir arka kamera ile birlikte geleceğini gösteriyor. Bununla birlikte, her iki ünite de 64GB dahili belleği, bir microSD yuvası ile genişletilebilecek ve AKG stereo hoparlörlere sahip olacak. Ve mevcut iPhone’ların aksine, ikisi de kulaklık jakını koruyacak.

Raporda, kameraların ve parmak izi sensörlerinin, Galaxy S8 cihazlarının önemli bir şikayeti olan yatay yerine dikey bir gruba yerleştirilmesi nedeniyle, cihazların arkasında bir değişiklik olduğunu gösteren sızdırılmış yeni görsellerin geçerliliği de geçerli.

Samsung, yeni cihazları gerçekten CES’te gösterecekse, onlarla birlikte ne kadar çok bilgi gösterildiğini görmek de ilginç olacak.