Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung One UI 2.0 Arayüzü Geliyor

Samsung One UI 2.0 Arayüzü Geliyor

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
Samsung One UI 2.0

Samsung’un akıllı telefonları için güncellemeleri devam ediyor. Markanın son olarak Android Pie sürümü için dağıtıma geçtiğini biliyoruz. Sürekli yeni güncellemelerle Android Pie sürümü üzerinde çalışmalar yapan Güney Koreli teknoloji devinin şu sıralar gündeminde yeni bir yazılım var. Bu kez Samsung One UI 2.0 sürümü için hazırlıklar başladı.

Samsung One UI 2.0 güncellemesiyle beraber Android Q işletim sistemi için de kullanımın başlaması bekleniyor. Yeni sürümün nasıl yenilikleri olacağı ve bu sürümle beraber ne gibi artıların sunulacağı konusunda çok detaylı bilgiler olmasa da ufak tefek detayların ortaya çıktığını görüyoruz.

Samsung One UI 2.0 Neler Sunacak?

Yeni arayüz sürümünün en büyük artısı Android Q işletim sistemini kullanması olacak. Yeni işletim sistemi sürümüyle beraber kullanılacak olan tüm özelliklerin bu sürümle de kullanılması bekleniyor.

Başta ekran kaydı özellikleri için yenilikler, uygulama kullanım zamanlarının belirlenmesi, yenilenmiş olan paylaşım menüleri, düzenlenmiş olan yeni ekran seçenekleri gibi birçok artı sunmasını beklediğimiz Samsung One UI 2.0 arayüzünün geliştirmeleri de devam ediyor.

Yeni sürümün ilk olarak hangi akıllı telefon modellerinde kullanılacağına ilişkin bilgiler elde edilmiş değil. Fakat şunu biliyoruz ki Android Q için önümüzdeki ay her şey tamamlanmış olacak.

Samsung One UI 2.0

Markanın da önümüzdeki ay başında Galaxy Note 10 sürprizinin gelmesi söz konusu. Böyle değerlendirildiği zaman One UI 2.0 arayüzünün fark yaratması ve belki de Note modeliyle beraber gelmesi söz konusu olabilir.

Bir sonraki amiral gemisi modeli olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Galaxy S11 akıllı telefonlarının içerisinde ise One UI 2.1 arayüzü sunulabilir. Şimdilik yeni sürüm için detayları beklemek gerekiyor. Detaylar paylaşıldığı zaman, özellikler için de net bilgileri elde edeceğiz.

25,657BeğenenlerBeğen
57,138TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikGoogle Pixel 4 Özellikleri Ortaya Çıktı

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Google Pixel 4 Özellikleri Ortaya Çıktı

Pixel modellerinin yeni ve en iddialı akıllı telefonu olması beklenen Google Pixel 4 modelleri için detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni modelin çalışır...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yurt Dışından Getirilen Telefonların Harcına Rekor Zam Yapıldı!

Yurt dışına çıkan kişinin beraberinde getirdiği telefonları, pasaporta işletip kullanmak uzun süredir var olan bir mevzu idi. ÖTV vergisi yüzünden teknolojik ürünlere uygulanan zamlar...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor 9X Pro Düşük Işık Çekimlerinde Fark Yaratacak!

Honor kısa bir süre sonra Honor 9X ve 9X Pro cihazlarını tanıtacak. Daha düşük seviyedeki Honor 9X modelinin Honor 20 Pro ile aynı fotoğrafçılık...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

ZTE ve Huawei Arasındaki 5G Yarışı Devam Ediyor!

Xiaomi, Huawei, Oppo ve ZTE gibi bazı Çinli akıllı telefon üreticileri, akıllı telefon dünyasında en az bir 5G akıllı telefona sahipler. Hatta bu 5G...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi A3 Parçalara Ayrıldı – İç Donanım Olağanüstü!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi kısa süre önce İspanya'da Mi A3 Android One akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Yakın zamanda ise diğer bölgelerde de...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia Tuşlu Telefonla Geliyor

Eski tip cep telefonları döneminin lideri konumunda olan Nokia, akıllı telefonlara geçiş döneminden sonra ciddi bir düşüş yaşadı. Birkaç kez el değiştirdiğini gördüğümüz marka...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.