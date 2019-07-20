Samsung One UI 2.0 Arayüzü Geliyor

Samsung’un akıllı telefonları için güncellemeleri devam ediyor. Markanın son olarak Android Pie sürümü için dağıtıma geçtiğini biliyoruz. Sürekli yeni güncellemelerle Android Pie sürümü üzerinde çalışmalar yapan Güney Koreli teknoloji devinin şu sıralar gündeminde yeni bir yazılım var. Bu kez Samsung One UI 2.0 sürümü için hazırlıklar başladı.

Samsung One UI 2.0 güncellemesiyle beraber Android Q işletim sistemi için de kullanımın başlaması bekleniyor. Yeni sürümün nasıl yenilikleri olacağı ve bu sürümle beraber ne gibi artıların sunulacağı konusunda çok detaylı bilgiler olmasa da ufak tefek detayların ortaya çıktığını görüyoruz.

Samsung One UI 2.0 Neler Sunacak?

Yeni arayüz sürümünün en büyük artısı Android Q işletim sistemini kullanması olacak. Yeni işletim sistemi sürümüyle beraber kullanılacak olan tüm özelliklerin bu sürümle de kullanılması bekleniyor.

Başta ekran kaydı özellikleri için yenilikler, uygulama kullanım zamanlarının belirlenmesi, yenilenmiş olan paylaşım menüleri, düzenlenmiş olan yeni ekran seçenekleri gibi birçok artı sunmasını beklediğimiz Samsung One UI 2.0 arayüzünün geliştirmeleri de devam ediyor.

Yeni sürümün ilk olarak hangi akıllı telefon modellerinde kullanılacağına ilişkin bilgiler elde edilmiş değil. Fakat şunu biliyoruz ki Android Q için önümüzdeki ay her şey tamamlanmış olacak.

Markanın da önümüzdeki ay başında Galaxy Note 10 sürprizinin gelmesi söz konusu. Böyle değerlendirildiği zaman One UI 2.0 arayüzünün fark yaratması ve belki de Note modeliyle beraber gelmesi söz konusu olabilir.

Bir sonraki amiral gemisi modeli olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Galaxy S11 akıllı telefonlarının içerisinde ise One UI 2.1 arayüzü sunulabilir. Şimdilik yeni sürüm için detayları beklemek gerekiyor. Detaylar paylaşıldığı zaman, özellikler için de net bilgileri elde edeceğiz.