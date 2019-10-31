Samsung One UI 2 Özellikleri Açıklandı!

Samsung, şu anda Kaliforniya’nın San Jose şehrinde, 2019 Geliştirici Konferansı’nı gerçekleştiriyor. Tabi ki geleneksel olarak şirketin geleceğe yönelik vizyonunu sergilediği bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor. Beklenildiği gibi One UI 2, geleceğin önemli bir özelliği.

One UI 2’nin beraberinde getirdiği en iyi yeniliklerinden birisi gelen bildirim pop-up’larını ve HUD birimi gibi arayüz öğelerini azaltarak kullanıcı arayüzünü daha da sade bir hale getirmek olacak. Ayrıca Samsung, tüm birinci taraf uygulamaların etkileşim alanlarını ekranın alt kısmında göstermesini sağlayarak tek el kullanılabilirlik yaklaşımını daha da ileri götürecek.

Karanlık mod da revize edildi. Şimdi daha da fazla uygulama ve UX öğesi için destekle geliyor. Samsung, kullanıcının ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilecek daha fazla işitme ve görünürlük geliştirmesi de sağlıyor. Ayrıca daha akıllı kelime tahmini ve renk kombinasyonları içeren yeni bir yüksek kontrastlı klavye de var.

Rehber ve mesajlar gibi bazı birinci taraf uygulamalar daha canlı renkler aldığından fark etmesi daha kolaydır. Ses tarafında, şimdi çevredeki ortam sesini yükseltebilecek bir seçenek var. Dijital refah, ilave ekran zaman yönetimi ve odak modu ile de elden geçirildi. One UI 2’nin kararlı sürümünün yılın sonundan önce çıkması bekleniyor.