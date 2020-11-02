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Samsung One UI 3.0 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Samsung'un yeni nesil telefonlarına ayrı bir bakış açısı katacak olan One UI 3.0 arayüzünün değişiklik listesi yayınlandı. Yeni özellikler hem katlanabilir telefonlar için hem de diğer telefonları için büyük optimizasyonlara ev sahipliği yapıyor...

Muhammed Arslan

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Samsung One UI 3.0 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Samsung, bir süredir One UI 3.0 yazılımının beta sürümlerini test kullanıcılarına yayınlıyor. Ancak son hamle ile şirketin resmi bir sürüm için hazırlandığı görülüyor. Koreli teknoloji devi, resmi One UI sayfasını güncelledi. Yeni özellikleri sergiledi ve yakında piyasaya çıkacağını ima etti.

One UI 3.0 arayüzünün bu ay, ilk olarak Galaxy S20 serisine, ardından da Galaxy Note 20 serisine gelmesi ile piyasadaki yerini alması bekleniyor. Güncelleme muhtemelen önümüzdeki aylarda daha yüksek ve orta sınıf cihazlara gelecek.

Bazı özellikler, katlanabilir cihazların yeni işlevsellikten yararlanacağını açıkça göstermektedir. Bu nedenle Z Fold 2 ve Z Flip‘in yeni yazılımı yakında alacağını varsaymak oldukça mantıklıdır. En iyi One UI 3.0 özellikleri ile ilgili bir liste oluşturduk. Listemizde One UI 3.0 özelliklerine yakından göz atabilirsiniz.

One UI 3.0 ile Gelecek Yenilikler

Hızlı İşlem Paneli ve Bildirim paneli

Samsung One UI 3.0 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

One UI 3.0, Hızlı işlem paneline, kullanıcıların müzik ve videolar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanıyan geliştirmeler getiriyor. Bildirim paneli, birden çok uygulamadan gelen mesajları tek bir noktada gösteren daha fazla listeleme şekli sunacaktır.

Ekran Boyutu Optimizasyonları

Samsung One UI 3.0 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

One UI, onlarca farklı ekran oranı ve boyutuna sahip olan telefonlar için oldukça iddialı görünüyor. Üstelik Galaxy Z Fold 2 deneyimini daha kullanışlı hale getirecek. Uygulamalar, cihaz açıldığında Ana Ekran için arayüz uyarlanırken, telefonu katladığınızda tekrar uyarlanarak daha esnek bir kullanım sunacak.

Çoklu Pencere Yönetimi

Samsung One UI 3.0 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Firmanın katlanabilir portföyünü hedefleyen bir başka harika özellik muhtemelen bu oluyor. Çoklu Pencere Yönetimi, çoklu görevlere yardımcı olmak için kullanıcıların ekranı ikiye veya üçe bölmesine olanak tanıyacak. Uygulamaların etrafını uygun gördüğünüz şekilde yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Çift Önizleme ve Arka Kamera ile Selfie Çekimi

Samsung One UI 3.0 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Bu özellikler, Galaxy Fold telefonlarının çift ekran düzenini kullanması için geliştirildi. Çektiğiniz resmi önizlemek için kapak ekranını kullanırken ana kamera sistemi ile selfie çekmenize olanak tanıyacak.

Dinamik Kilit Ekranı ve Good Lock Uygulaması

Bu ikisi, Samsung cihazınız kilitlerken görsel zevkinize göre şekillendirmenize olanak sağlayacak. Dinamik Kilit Ekranı, cihazınızın kilidini her açtığınızda farklı bir arka plan görüntüsü elde etmenizi sağlıyor. Ayrıca 10 farklı kategoride yüksek kaliteli görüntülerden oluşan bir galerisi mevcut.

Samsung One UI 3.0 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

İşleri daha da derinlemesine özelleştirmek istiyorsanız, hareketli duvar kağıtları oluşturmanıza, S Pen Air komutlarını, İşaretçiyi ve ses ayarlarını özelleştirmenize olanak tanıyan Good Lock özelliği vardır.

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KaynakSamsung
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